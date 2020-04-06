Türk Akademisyenlerden Uzaktan Eğitim Platformu: Acaport

Türk akademisyenler, 5 aylık bir çalışmanın ürünü olan uzaktan eğitim platformu "Acaport"u kullanıma sundular. Bu platform, Türkiye'de şu sıralar sıklıkla kullanılan video konferans uygulamalarının yerini alacak gibi görünüyor.

Koronavirüs, hayatımızdaki pek çok şeyi değiştirdi. Bu değişimlerin başında ise home office kültürünün benimsenmesi ve uzaktan eğitim sistemlerine alışılmış olması geliyor. Elbette bu durum, beraberinde bazı sistemlere duyulan ihtiyacı da artırdı. İnsanlar, özellikle de şu dönemlerde video konferans uygulamalarını bol bol kullanmaya başladılar.

Şu an halihazırda kullanılabilen onlarca video konferans uygulaması bulunuyor. Türkiye, bugüne kadar bu konuda hizmet veren yerli bir uygulamaya sahip değildi. Ancak şimdi, Türk akademisyenler tarafından geliştirilmiş olan bir uzaktan eğitim platformu bulunuyor ve bu platform, video konferans uygulamalarının sunduğu hemen her şeyi fazlasıyla sağlıyor. Dilerseniz hemen, "Acaport" olarak isimlendirilen bu platformun detaylarına yakından bakalım.

Acaport aslında, "Academic Portal"ın kısaltılmış hali. Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesinde (ESTÜ) bünyesinde çalışmalarını sürdüren 3 akademisyen tarafından geliştirilen Acaport, 5 aylık bir çalışmanın ürünü. Aslına bakacak olursak bu proje başladığında koronavirüs salgını yoktu ve bugünleri tahmin etmek neredeyse imkansızdı ancak Acaport, tam zamanında duyurulan bir yerli proje olarak karşımıza çıkıyor.

Acaport'un arkasında bulunan isimler AÜ Engelliler Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Kurt, AÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Karakocalı ve ESTÜ Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsünde görevli Doktor Öğretim Üyesi Muammer Tün. Akademisyenler, geliştirdikleri platformu özellikle de COVID-19'dan korunma yöntemlerinde aktif olarak kullandılar. Test süreci olarak nitelendirebileceğimiz bu durum, başarı ile tamamlandı.

Acaport üzerinden ücretli ya da ücretsiz eğitimler vermek mümkün

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Onur Kurt, alanında uzman olan kişilerin bilgi paylaşımı yapabilecekleri bir platforma ihtiyaç duyduklarını ve bu yüzden de Acaport'u geliştirdiklerini söyledi. Uzman kişilerin platforma başvurarak dahil olabileceklerini duyuran Kurt, Acaport üzerinden ücretli ve ücretsiz eğitimler verilebileceğini açıkladı. Kurt, Acaport'un toplumsal fayda sağlayacak projelerde ücretsiz olarak kullanılabileceğini ifade etti.

Kişisel veriler korunacak

Doktor Öğretim Üyesi Muammer Tün, COVID-19 salgını nedeniyle Uluslararası Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği (UMKE-DER) ile iş birliği yaptıklarını ifade ederek, bu iş birliği kapsamında sağlık çalışanlarına psikososyal destek eğitimleri verdiklerini ifade etti. Bu eğitimin 6 ay boyunca devam edeceğini söyleyen Tün, birçok kurum ile ortak çalıştıklarını vurgulayarak, bu çalışmalar kapsamında kişisel verileri de korumaya çalıştıklarını söyledi.