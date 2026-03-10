Turkcell Superonline, 10 Gbps'e Kadar Hızlı Yeni Fiber İnternet Paketlerini Duyurdu! İşte Fiyatları

Turkcell Superonline, Türkiye'de ilk kez 2 Gbps ve üzeri fiber internet paketlerini satışa sundu. Dudak uçuklatan fiyatlara sahip olan paketler, daha çok profesyonellere hitap ediyor. İşte Turkcell Superonline'ın yeni paketlerinin detayları...

Türkiye'nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden Turkcell'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Şirket, fiber internet aboneliği için birkaç yeni paket duyurdu. Sıradan kullanıcılar için çok da uygun olmayan paketler, çok yüksek hıza ihtiyaç duyan profesyonelleri memnun edecek gibi görünüyor.

Turkcell'in Superonline şirketi tarafından duyurulan yeni fiber internet paketleri, gigabit seviyesinde yükleme ve indirme hızı vadediyor. Herhangi bir kısıtlamanın yapılmadığı yeni paketler, Türkiye'de ilk kez Turkcell Superonline tarafından sunulacak.

İşte Turkcell Superonline'ın yeni fiber internet paketleri:

Paket İndirme ve Yükleme Hızı (Gbps) Fiyatı (Aylık) Ultra Fiber 2 Giga 2 - 1 2.500 TL Ultra Fiber 5 Giga 5 - 1 5.000 TL Ultra Fiber 10 Giga 10 - 1 7.500 TL

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Turkcell Superonline'ın yeni fiber internet paketleri, tüm seçenekler için 1 Gbps yükleme hızı vadediyor. İndirme tarafında ise 10 Gbps'ye kadar 3 farklı seçenek sunuluyor. İndirme hızı yükseldikçe ödeyeceğiniz tutar da doğrudan artıyor.

Evet, 2 Gbps indirme ve 1 Gbps yükleme hızı gerçekten etkileyici. Ancak gün içinde Instagram ve YouTube gibi platformları kullanan, Netflix'ten birkaç dizi veya film izleyen kullanıcının böyle bir pakete ihtiyacı yok. Canlı yayın işiyle uğraşıyorsanız veya çok büyük dosyalar indirmeniz gerekiyorsa ancak o zaman bu tür paketlere ihtiyaç duyarsınız.