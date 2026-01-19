Tümü Webekno
Türksat ve Vodafone'dan Dev Fiber Hamlesi: 1.3 Milyon Eve Daha Yüksek Hızlı İnternet Sağlanacak!

Türksat ve Vodafone, fiber internet altyapısını geliştirmek ve yaygınlaştırmak adına yeni bir iş birliğine imza attıklarını duyurdu.

Türksat ve Vodafone'dan Dev Fiber Hamlesi: 1.3 Milyon Eve Daha Yüksek Hızlı İnternet Sağlanacak!
Barış Bulut

Türksat ile Vodafone, fiber internet altyapısını yaygınlaştırmak ve dijital erişimi güçlendirmek amacıyla stratejik bir iş birliğine imza attı. Yapılan anlaşma sayesinde 1.3 milyon hanenin daha fiber internetle buluşacağı belirtildi.

Kamu ve özel sektörün gücünü bir araya getiren bu protokol kapsamında Vodafone, Türksat’ın mevcut fiber altyapısını kullanarak hizmet ağını genişletecek. Böylece Vodafone’un fiber erişim sağladığı toplam hane sayısı 23,7 milyona ulaşacak.

İş birliği internet erişimini artırmakla sınırlı değil

2

Bu iki şirketin iş birliği yalnızca internet erişimini artırmakla kalmayacak, yüksek hız ve düşük gecikme sunan fiber teknolojisinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak. Aynı zamanda Türksat’ın bugüne kadar yaptığı fiber yatırımların etkinliği de önemli ölçüde artacak.

Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, bu ortaklığın Türkiye’de hanelerin ve kurumların dijitalleşmesini hızlandıracağını vurgulayarak, iş birliğinin ülke ekonomisine de doğrudan katkı sağlayacağını belirtti. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ise anlaşmanın, müşterilere daha hızlı ve güvenilir internet deneyimi sunmanın yanı sıra Vodafone’u fiber interneti en fazla haneye ulaştıran operatör konumuna taşıyacağını ifade etti.

