Türkiye'de Hangi Şehirde En Çok Hangi Oyun Oynanıyor?

Türkiye'de yaş gruplarına göre hangi şehirde hangi çevrimiçi oyunun popüler olduğu belli oldu.

Çevrimiçi oyunlar için kod temelli ürün ve hizmetler sunmakta olan Perdigital.com, Türkiye’de yaş gruplarına göre hangi illerde hangi oyunların popüler olduğunu ortaya çıkardı. Yayınlanan rapora göre Türkiye’nin en büyük üç ili olan İstanbul’da PUBG Mobile, İzmir’de League of Legends, Ankara’da ise Metin2 en popüler oyun olarak öne çıkıyor.

Popüler oyunlar arasında yer alan Wolfteam oyuncularının %60’ının İstanbul, İzmir ve Ankara dışında yaşıyor olması dikkat çeken bir başka istatistik olurken; League of Legends’ın 15-22 yaş kitlesinde, Wolfteam ve Zula’nın 13-20 yaş kitlesinde, PUBG Mobile’ın ise 18 ve üzeri yaş kitlesinde popüler olduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık 15 yıl önce yayınlanan Metin2’nin oyuncu kitlesinin çoğunlukla 20 yaşının üzerinde olması dikkat çekti. 20 yaş ve üzeri oyuncular, Metin2 topluluğunun %90’ını oluştururken; %70’lik kesim 20-25 yaş aralığında yer alıyor. 15 Yaş altı kitlenin en çok tercih ettiği oyun Zula olurken; Zula’nın en popüler olduğu şehir Bursa oldu.