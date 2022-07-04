Deutsche Welle’nin Yasaklanması, Dünya Basınında Gündem Oldu

Türkiye’de RTÜK kararıyla Alman menşeili haber platformu DW’ye (Deutsche Welle) getirilen erişim engeli, dünya basınında yer aldı. Popüler haber platformu TechRadar, konuyla alakalı bir içerik paylaştı.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Almanya merkezli haber ajansı DW (Deutsche Welle), bir erişim engeli aldı. 30 Haziran’da erişim engeli getirilen Deutsche Welle adına bu kararın verilmesinin sebebi ise bir lisans problemi, en azından açıklanan bu.

Deutsche Welle’ye getirilen erişim engelinin ardından dünya basını da bu olaya tepkisiz kalmadı. Popüler global haber sitelerinden TechRadar konuyla alakalı paylaştığı yazıyla bu yasaklamanın bir sonucu olarak DW'nin daha popüler hale geldiğine dikkat çekti.

DW, yasaklandıktan sonra Türkiye’de daha popüler olmuş

TechRadar, paylaştığı makalede Türkiye’de Deutsche Welle’nin yasaklanmasının ardından daha çok görüntüleme aldığını belirtti. TechRadar, Deutsche Welle yazarı olan Oliver Linow’un tweet’ini kullanarak konuya dikkat çekti. Linow’un tweet’inde şu yazıyor:

“Türkiye’de daha önce Deutsche Welle’yi bilmeyen insanlar artık biliyor. 30 Haziran’da Türkiye DW’ye erişim engeli getirdi. Türkiye’deki DW Google aramaları da anında yükseldi. DW, yasaklanmasının ardından artık muhtemelen daha popüler olacak.”

Bununla birlikte DW Genel Müdürü Peter Limbourg'da yaptığı açıklamada "Bunun bağımsız bir yayıncı için kesinlikle kabul edilemez" olduğunu dile getirdi. DW tarafından gelen açıklamaların devamında ise yasal yollara başvurulacağı bilgisine yer verildi.