Mabel Matiz'in Yeni Şarkısına RTÜK'ten Yasak İddiası

Mabel Matiz'in dün klibini yayınladığı 'Karakol' şarkısı sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Şimdi ise RTÜK'ün eşcinsellik nedeniyle şarkıyı yasakladığı iddia edildi.

Gerçek ismi Fatih Karaca olan Mabel Matiz, dün akşam saatlerinde yeni şarkısı ‘Karakol’un klibini sevenleriyle paylaştı. Pop müzikte şarkı üreten 36 yaşındaki şarkıcı, yeni şarkısını sosyal medyada “Göğsümden söküldü ‘Karakol’. Benden çıktı, artık sizindir” ifadeleriyle yayınlandığını duyurmuştu.

Şarkılarıyla ve tarzıyla dikkat çeken Mabel Matiz’in yeni şarkısı çok geçmeden sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok insan, şarkıyla ilgili olumlu yorumlarda bulundu ve klibi başarılı buldu. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, klibin eşcinsellik içerdiği gerekçesiyle ünlü sanatçıyı hedef aldı. Şimdi ise konu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Mabel Matiz’in klibine RTÜK’ten yasak geldiği iddia edildi

Gelen haberlere göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı kullanıcılar tarafından tepki toplayan ‘Karakol’ şarkısının klibine yasak getirdiği iddia edildi. Ayrıca, kurulun tüm müzik kanallarını arayarak klibi yayınlamamaları için baskı kurduğu da aktarıldı.

RTÜK üyesinden açıklama geldi

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, bu iddiaların üzerine Twitter hesabından açıklama yaparak, RTÜK'ün tüm müzik kanallarını arayarak klibin yayınlanmamasını istediklerini ve "aba altından sopa gösterdiklerini" belirtti.

Söz ve müziğinin Mabel Matiz’e ait olduğu şarkının klibi şu an YouTube üzerinden izlenebiliyor. Twitter’da bulunan LGBTİ+ karşıtı bazı kullanıcılar ise “MabelMatizHaddiniBil” etiketi üzerinden sanatçıya ve iki erkeğin hikayesini anlatan ‘Karakol’ klibine tepki yağdırmaya devam ediyor. Yasağa ve klibe gelen tepkilerden bazılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İşte gelen tepkiler