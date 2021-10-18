Türkiye’de En Çok Kullanılan Teknolojik Ürünler Belli Oldu

Türkiye'de en çok kullanılan teknolojik ürünlerin hangileri olduğu araştırıldı. 1.000'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, katılımcıların yüzde 83'ünün televizyon sahibi olduğunu ortaya koydu.

Twentify, Bounty mobil uygulaması üzerinden 1.040 kişilik bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırma kapsamında Türkiye'nin elektronik ürünlere olan yaklaşımlarını gözler önüne seren araştırmacılar, dikkat çeken sonuçlara ulaştılar. Araştırmaya göre televizyonlar, ülkemizde büyük oranda ilgi görmeye devam ediyorlar. Öyle ki katılımcıların yüzde 83'ü, televizyon sahibi olduğu ifade ediyor. Yüzde 31'lik bölüm masaüstü bilgisayar sahibi olduğunu beyan ederken, yüzde 28'i akıllı saat, yüzde 21'i ise akıllı bilekliği olduğunu ifade ediyor.

Elektronik ev aletlerine baktığımızda; kahve makinesi, blender, tost makinesi ve çay makinesi gibi ürünlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Anket katılımcıları, bu ürünlerden en az 1 tanesini son 2 yıl içerisinde satın aldığını belirtiyor. Satın alınması planlanan ürünlerde ise robot süpürgeler, başı çeken ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Katılımcıların yüzde 29'u, önümüzdeki 6 ay içerisinde bir robot süpürge almayı planlıyor.

Son iki yılda katılımcıların neredeyse yarısı bir kahve makinesi almış

Twentify'nin araştırması, robot süpürge satın almak isteyen tüketicilerin yüzde 54'ünün tercihinin Xiaomi olduğunu gözler önüne seriyor. Bu markayı, yüzde 15'le Tefal, yüzde 6'yla da Viomi takip ediyor.

Ortalama 1,7 yılda bir telefonumuzu değiştiriyoruz

Yapılan araştırmalar, katılımcıların yüzde 48 gibi ciddi bir bölümünün 1-2 yıl önce yeni bir akıllı telefon aldığını ortaya koyuyor. Anketörlerin yüzde 30'u ise 6 ay kadar olan geçmiş bir süreçte yeni bir akıllı telefon almış. Bu istatistiklere bakıldığında, Türkiye'de yeni bir akıllı telefonun 1,7 yıl önce satın alındığını görüyoruz. Tüketicilerin büyük bir bölümü, yenisine ihtiyaç duymaya başladığını anladığı an yeni bir telefon satın almak için harekete geçiyor. Ayrıca ortalamalara göre bir vatandaş, 10 yılda 4 farklı telefon kullanıyor. Yani 2,5 yılda 1 kez telefon değişikliği yapıyoruz.

Twentify, tüketicilerin yüzde 48'inin fiziksel mağaza, yüzde 52'sinin ise internet üzerinden teknoloji alışverişi yaptığını gözler önüne serdi. Ancak bu noktada dikkat çeken bir husus var. İnternet üzerinden elektronik ürün satın alırken, markanın kendi internet sitesi yerine e-ticaret platformlarını daha çok tercih ediyoruz...