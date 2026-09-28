Booking.com'u Geri Getirecek Düzenlemenin Detayları Belli Oldu

Türkiye'de yıllardır erişim engeliyle karşılaşan Booking.com ve diğer dijital konaklama platformları için meclise sunulan düzenlemenin detayları ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan haberlerde yeni gelecek bir düzenleme ile Booking.com gibi platformların önünün açılacağı iddia edilmişti. Şimdi ise bu düzenlemenin detayları konusunda yeni gelişmeler yaşandı ve bilgiler geldi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Türkiye'de yaklaşık dokuz yıldır erişim engeli bulunan Booking.com başta olmak üzere çevrim içi konaklama platformlarını yakından ilgilendiren kritik bir yasal adım atıldı. 11 Ağustos'ta TBMM'ye sunulan kanun teklifi, yeni yasama yılında meclis komisyonunda ele alınacak.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

5 milyon TL izin belgesi ve %17 komisyon sınırı

Meclis Genel Kurulu'nun 1 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te özel oturumla toplanması ve yasama çalışmalarına 6 Ekim Salı günü başlaması planlanıyor. Bu düzenleme kabul edildiği takdirde Airbnb, TravelGo ve Booking.com gibi platformların Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alma zorunluluğu doğacak.

Türkiye'deki kullanıcıların ve turizm sektörünün uzun süredir takip ettiği erişim kısıtlamaları, yurt içi yerleşik oteller ile küresel dijital rezervasyon ağları arasındaki haksız rekabet ve vergilendirme tartışmalarından kaynaklanıyordu. Yapılması planlanan bu düzenleme, yurt dışı merkezli dijital platformları resmi bir idari ve hukuki muhataplığa dahil etmeyi amaçlıyor. Teklif, küresel seyahat ve konaklama devlerine oldukça somut yükümlülükler ve sınırlar getiriyor.

Türkiye'de halihazırda faaliyet yürüten yabancı platformların kanunun yürürlüğe girmesini takip eden üç ay içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi temin etmesi gerekecek. Yabancı dijital konaklama platformlarına verilecek bu izin belgesinin bedeli 5 milyon TL olarak belirlenirken, söz konusu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Düzenlemeye göre belgenin geçerlilik süresi 2 yıl ile sınırlandırılacak. Platformların kazanç yapısını da doğrudan etkileyecek olan teklife göre, şirketlerin alabileceği komisyon oranı yüzde 17'yi geçemeyecek. Bunun yanı sıra platformlar, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına (TGA) on binde 7,5 oranında turizm payı ödemekle yükümlü kılınacak.

Söz konusu yasa tasarısı yalnızca lisans ve finansal yükümlülüklerle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda platformların sunabileceği hizmet kapsamını da sıkı kurallara bağlıyor. bancı dijital konaklama platformları, aldıkları izin belgelerinde açıkça belirtilen faaliyet alanlarının dışına çıkamayacak, farklı ürünlerin satışını veya pazarlamasını gerçekleştiremeyecek. İzin belgesi kapsamındaki tüm işlemlerin yalnızca bu konaklama hizmetlerine özel elektronik ticaret ortamı üzerinden yürütülmesi zorunlu tutulacak.