Türkiye, Güneş Paneli Üretiminde Avrupa'yı Geride Bıraktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin güneş paneli üretiminde Avrupa'da birinci sırada olduğunu açıkladı. Peki Türkiye, Güneş'ten ne kadar enerji üretiyor?

Dünyada yeşil enerjiye yönelim tüm hızıyla devam ederken bu dönüşüm, Türkiye’de de olabildiğince hızlı bir şekilde yapılıyor. Bu kapsamda yeşil enerjinin kaynağı olacak araçların üretimi de büyük önem taşırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den bu konuda olumlu bir açıklama geldi.

Fatih Dönmez, yeni paylaştığı açıklamasında Türkiye’nin güneş paneli üretiminde Avrupa’da birinci, dünyada ise dördüncü ülke olduğunu açıkladı. Sadece kurulu güçte yenilenebilirin payının artırılmasının yeterli olmadığını belirten Dönmez, bunun teknolojisini de yerlileştirmenin gerektiğini vurguladı. Dönmez’in açıklaması şu şekildeydi:

Türkiye, üretimde dünyada üçüncülüğü hedefliyor:

“Sadece kurulu gücümüzde yenilenebilirin payını artırmak yetmiyor bunun teknolojisini de yerlileştirmek gerekiyor. İşte Türkiye bunu da başardı. Hem rüzgârda hem de güneşte dünyada önemli üretici ülkelerden biri olduk ama bunlarla yetinmiyoruz. Yeni yatırımlarla gelecek yıl güneş paneli üretiminde dünyada ilk üçe girmeyi hedefliyoruz.”

Türkiye’de yenilenebilir enerji ne durumda?

Bakanlık tarafından paylaşılan verilere göre 2002 yılında Türkiye’de %38 olan yenilenebilir enerji payı, günümüzde %54’e yükseldi. 2002’de 31 bin 846 megavat olan Türkiye’nin kurulu gücü, bu yılın mart ayı sonu itibarıyla 100 bin megavatı aştı. 2014 yılında 40 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücü de 8 yılda 200 kat artarak 8 bin megavatı aştı.