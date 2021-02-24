İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Toros, Avrupa'da etkisini göstermekte olan çöl tozlarının Türkiye'ye de geleceğini söyledi. Söz konusu çöl tozları, Türkiye'de daha zayıf bir etki gösterecek olsa da sis ve pusa neden olabilir.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yarından itibaren hafta boyunca Avrupa'da etkisini gösterecek olan çöl tozlarının, etkisini azaltarak da olsa Türkiye’ye de geleceğini ifade etti. Söz konusu çöl tozları, her yıl farklı güzergahları kullanarak kıtaları ve hatta okyanusları aşarak bambaşka coğrafyaları etkisi altına alıyor.

Çöl tozlarının bir yerden bir yere taşınmasının doğal bir hadise olduğunu ifade eden Prof. Dr. Toros, “Şu anda Kuzey Afrika üzerinde oluşan alçak basınç sistemiyle havalanan çöl tozları, kumlar Avrupa üzerindeki yüksek basınç alanıyla Avrupa'ya taşınıyor. Avrupa şu anda çöl tozunun etkisi altında” şeklinde konuştu.

Avrupa'daki çöl tozları, etkisini azaltarak Türkiye'ye de gelecek

Türkiye’nin yüksek basınç alanında bulunması nedeniyle çöl tozlarından etkileneceğini belirten Prof. Dr. Toros, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Avrupa'da hafta boyunca etkili olacak çöl tozlarının perşembe gününde ülkemize kadar yoğunluğunu azaltarak gelmesi bekleniyor. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Modelleme Takımının atmosferik sayısal model değerlendirmelerine göre, çöl tozları yoğunluğu hafif de olsa hafta sonu ülkemiz genelinde etkisini gösterecek.

Avrupa’da etkili olan çöl tozları özellikle kuzeyli hakim rüzgarların etkisiyle Türkiye'nin güney kesimlerine doğru inerek etkili olacak. Hafta başından itibaren de kuzeyden başlayarak etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor. Çöl tozunun taşınımı, sağlık sorunlarına da neden olabiliyor. Havadaki toz yoğunluğunun artması solunum sıkıntısı olanları etkileyebilir. Yoğun toza maruz kalmak da bağışıklık sistemimizi olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle sağlık sorunları olan vatandaşların dikkat etmesinde fayda bulunuyor.”

Havada pus ya da sis oluşabilir

Prof. Dr. Toros’a göre bugünlerde Türkiye'de güneşli hava hakim ve bu nedenle gece ile gündüz sıcaklık farklılıkları fazla olabiliyor. Yüksek basınç etkisiyle havada daha çok inici durum sergileneceğini belirten Prof. Dr. Toros, açıklamalarını şu şekilde tamamladı:

“Normal şartlarda sıcaklık yükseklik ile azalır. Bu günlerde bilhassa güneş battıktan sonra yeryüzünün hızlı soğuması sebebiyle sıcaklık terselmesi meydana gelebiliyor. Yerin hızlı soğuması ile yere yakın tabakada havada asılı küçük su damlacıkları yani pus veya sis oluşabiliyor. Pus sebebiyle görüş mesafesinin düşmesi hava kirliliği olarak algılanmaması gerekiyor.”