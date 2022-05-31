Hobi edinmenin psikolojiyi iyileştirdiğine ve günlük yaşam kalitesini ciddi oranda artırdığına dair pek çok çalışma var. Ancak günümüzde ne yazık ki bir hobi edinmek bizim için o kadar da kolay değil. Peki Türkiye'de bir hobi sahibi olabilmek için ne kadar para harcamanız gerekiyor?

Bir hobiye sahip olmak stres seviyemizi azaltıyor, gelişimimizi aktif tutmamıza yardım ediyor ve kaliteli bir yaşam sürmemizi sağlıyor… Psikolojimiz üzerinde önemli etkisi olan bu aktiviteler, ne yazık ki birer 'lüks' gibi görülüyor. Üstelik hem zaman hem de para açısından.

Çünkü pek çoklarımız günün büyük kısmında çalışıyor; kalan kısmında da ya yolda ya da sosyal medyada oluyoruz. Haliyle hobilerden konu açılınca, gereksiz ve önemsiz bir konu başlığı masaya yatırılmış gibi oluyor. Bunun önemini kavrayamadığımız gibi, kavradığımız ve bir hobi edinmeye karar verdiğimizdeyse karşımıza farklı bir sorun çıkıyor: para.

Müzik, resim, fotoğrafçılık ya da bahçecilik… Türkiye'de hobi edinmek pahalı ve 'lüks'

Bireysel ilgi alanlarımıza göre değişmekle birlikte, çok farklı deneyimler sunan hobiler var. Fotoğraf çekmek, müzikle uğraşmak, resim yapmak, cam boyamak ya da bahçe işleriyle uğraşmak sizin için doğru hobi olabilir.

Fakat hobi seçerken ne yazık ki 'acaba benim için en doğru, keyifli ve faydalı hobi ne olurdu?' değil 'gitar çalsam kaça patlar, cam boyamak çok masraflı, tenis oynamak istiyorum ama ona para mı dayanır' demek zorunda kalıyoruz. Peki gerçekten de bir hobi edinmek için ne kadar para ödememiz gerekiyor? Farklı seçenekler üzerinden bu soruya birlikte cevap arayalım.

'Ben gitar çalmak istiyorum, hep hayalimdi' diyenlerdenseniz, sizin için bu hayalinizi gerçekleştirmek biraz pahalıya patlayacak

Gitar çalmak istiyorsanız önünüzde yine birkaç seçenek oluyor; klasik, akustik, elektro ya da bas gitar seçebilirsiniz. Gözden çıkarmanız gereken para da benzer şekilde değişiyor.

Klasik gitarlar için fiyatlar 1200 TL seviyesinde başlıyor.

seviyesinde başlıyor. Akustik gitarlar için fiyatlar 1500 - 2000 TL seviyesinde başlıyor.

seviyesinde başlıyor. Elektro gitarlar için fiyatlar 3000 TL seviyesinde başlıyor.

seviyesinde başlıyor. Bas gitarlar için fiyatlar 4000 TL seviyesinde başlıyor.

Tabii ki iş gitar alınca bitmiyor. Gitarların tellerinin belirli aralıklarla değişmesi gerekiyor. Amatör bir kişi için bu süre kabaca 6 ay diyebiliriz ancak kopma gibi durumlarda daha erken de değişmesi gerekebiliyor.

Klasik ve akustik gitar telleri, kalitesine göre değişmekle birlikte ortalama 120 - 130 TL seviyesinde

seviyesinde Elektro gitar telleri, yine kalitesine göre değişmekle birlikte ortalama 130 - 150 TL seviyesinde

seviyesinde Bas gitar tellerinde ise 400 - 600 TL arasında bir fiyat ödemeniz gerekiyor.

Ders almayıp video izleyerek öğrenmek isteseniz bile, tek başına gitar maliyeti bile bu aktiviteyi pahalı bir hobi haline dönüştürüyor. Üstelik gitarınızın bakımı için almanız gereken yağlardan, başlangıçta kendiniz halledemeyeceğiniz için gitar teli değiştirtme gibi ufak tefek masraflardan, elektronik ya da bas gitar seçtiyseniz almanız gereken amfinin masrafından bahsetmedik bile…

Fotoğraf çekelim o zaman, o da mı pahalı?

Evet pahalı. 'Benim elimde telefon var, onla fotoğraf çekerim' de diyebilirsiniz. Tabii eğer elinizdeki telefon gerçekten eli yüzü düzgün fotoğraflar çekmenize olanak sağlayacak; ortalama 15 bin TL değerinde bir telefonunuz varsa. Fakat biz 'ucuza kaçmadan' değerlendirelim ve fotoğrafçılık için yapmanız gereken masrafa telefon ile değil, fotoğraf makinesi ve diğer ekipmanlar üzerinden bakalım.

Başlangıç seviyesinde;

Aynasız ve kompakt bir fotoğraf makinesi için ortalama fiyat 10 bin TL seviyesinde

seviyesinde DSLR fotoğraf makineleri için ortalama fiyat 7 bin TL seviyesinde

Tabii ki makineyi almakla iş bitmiyor. Kendinizi geliştirmek istediğiniz fotoğrafçılık alanına göre lensler almanız, tripod gibi aksesuarlar edinmeniz gerekiyor. Bunların her biri de ayrı bir masraf kalemi…

İlla ki ucuz bir şeyler vardır, seramik falan yapıp boyasak?

Seramik yapma ve boyama da kulağa oldukça keyifli gelen bir aktivite. Ancak onun da malzemesi de masrafı da bol. Peki neler gerekiyor, kaç para lazım?

Öncelikle seramik hamuruna ihtiyacınız var ve tahmin edeceğiniz üzere bu hamurdan sürekli almanız gerekiyor . Ortalama fiyat ise 500 gr. için ortalama 20 TL (farklı renkte killer için fiyatlar değişiyor)

. Ortalama fiyat ise 500 gr. için ortalama (farklı renkte killer için fiyatlar değişiyor) Seramik şekillendirmek için almanız gereken el aleti setleri ortalama 200 TL'den başlıyor

başlıyor Seramik boyası da yine sürekli yenilemeniz gereken bir ihtiyaç ve ortalama 75 - 100 TL seviyesinden başlayan çok renkli setler mevcut.

Temel seviyede seramik hobiniz için ne kadar sık yaptığınıza göre değişmekle birlikte her ay düzenli masraf yapmanız gerekiyor… Ekonominin geldiği noktayı düşünecek olursak, her ay bir hobiye sürekli para yatırmak çok da kolay değil.

Dijital çizimler çok hoşuma gidiyor, keşke ben de kendimi bu alanda geliştirebilsem diyorsanız;

Dijital çizim yapmanın sunduğu özgürlük ve pratikte 'kolaylık' gibi görünen bazı avantajları sizi cezbetmiş ve bir 'dijital sanatçı' olmaya karar vermiş olabilirsiniz. Peki neye ihtiyacınız var ve bu kaça patlayacak?

Bilgisayarınız varsa ve dijital çizim yapmak istiyorsanız, almak isteyeceğiniz ilk ürün bir çizim tableti olacak. Bu tabletler için ortalama 1000 TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

Ya da direkt kendinize direkt bir tablet alabilirsiniz. Tabii bu seçenekle birlikte fiyat da fırlıyor.

Piyano çalmak isteyenler de olabilir tabii ki

Piyano çalmak için ihtiyacınız olan tek şey piyano. Ama tahmin edeceğiniz üzere o da hiç ucuz değil.

Başlangıç seviyesinde dijital bir piyano için şu aralar ortalama 10 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

3D yazıcılar ile baskı yapmak da keyifli olsa gerek

Son yıllarda artan ilgiyle birlikte keyifli hobiler arasına 3D yazıcılar ile baskı yapmak da girdi. Ancak tabii bu da epey pahalı bir hobi.

3D yazıcıların fiyatları 4 bin TL seviyesinde başlıyor ve çok daha yüksek fiyatlara kadar çıkıyor.

Tabii ki 3D yazıcılar için de diğer tüm hobilerde olduğu gibi pek çok ekstra malzeme gerekiyor.

Bisiklet süreyim, hem spor da olur desek…

Bisiklet sürmek çok keyifli, çok faydalı ve çok da eğlenceli. Ama ne yazık ki bisiklet ve ekipman fiyatları için aynı şeyi söylemek mümkün değil.

Aşırı profesyonel bir bisiklete gerek yok, şehir içi kullanıma uygun bir şey bana yeter deseniz bile ortalama 3 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

Tabii ki güvenliğiniz için kask gibi ekipmanları da mutlaka edinmeniz gerekiyor ve onlar da ayrı birer masraf olarak karşımıza çıkıyor.

'Yıldızları izlesem, gezegenlerin konumunu takip etsem ne güzel olurdu'

Teleskop ile gökyüzünü gözlemlemek kulağa heyecan verici ve çok keyifli geliyor. Fakat verim alabileceğiniz seviyede bir teleskop almak o kadar da eğlenceli değil. Üstelik başlangıç seviyesi olarak geçen ve 1.500 - 2 bin TL seviyesinde gezen teleskopların performansları maalesef çok da iyi değil.

Bunu da göz önünde bulundurarak optik kalitesi bakımından sizi yarı yolda bırakmayacak seviyede teleskoplar için ortalama 4 bin TL ödemeniz gerekiyor.

Oyun oynayabiliriz herhalde...

Oyun oynamak geniş bir kitlenin sevdiği hobiler arasında. Ama tabii bir süredir bilgisayar ve konsol fiyatlarının geldiği nokta yüzünden maalesef pek çoğumuz oynayamıyoruz. Güç bela güncel oyunları oynatabilecek seviyede bir bilgisayar ya da bir konsol alabilsek de, oyun fiyatları o kadar yüksek ki o bile tek başına bir sorun...

Size oyun oynatabilecek, en güncel oyunları olmasa da yüzünüzü güldürecek bir bilgisayar 15 bin TL seviyesinde dolaşıyor.

seviyesinde dolaşıyor. PS5 ve Xbox Series X gibi güncel bir konsol için de ortalama 12 - 15 bin TL arasında bir parayı gözden çıkarmanız gerekiyor.

bir parayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Oyun fiyatlarına baktığımızdaysa bilgisayar ve konsol arasında fiyat farkları olmakla birlikte genel olarak güncel bir oyun için 500 - 700 TL seviyesinde bir para gerekiyor.

'Tamam, biz en iyisi kitap okuyalım; hem kültürlenir, bir şeyler öğreniriz'

Ülkecek hep ilk sıraya yazdığımız hobimiz, kitap okumak. Fakat kitap fiyatları da artık epey yükselmiş durumda. Her şeyin fiyatının yükseldiği bir dönemde bu şaşırtıcı olmasa da, eğer böyle giderse yakında kitaba erişmek bile zor olacak.

Peki şart mı bir hobi?

Evet kitap almak yerine kütüphaneye gidebiliriz. Evet, çizimi dijital yapmak yerine elimize kalem alıp kağıda çizebiliriz. Evet, 3D baskı yapmasak da olur. Bisiklete binmesek de olur. Seramik boyamasak da olur. Yıldızları gece herkes uyurken gözlerimizi kısıp bakarsak biraz görebiliriz. Fotoğraf çekmeyelim. Gitar çalmayalım. Piyano öğrenmeyelim.

Uyanalım. İşe ya da okula gidelim. Akşam evimize gelelim. Yemek yiyelim. Televizyona bakalım. Uyuyalım. Bunu 365 gün x tüm ömrümüz boyunca yapalım. Şikayet etmeyelim, talepte bulunmayalım. İsteklerimiz olmasın. Zamanımızın dolmasını öylece beklerken, neyse ki aç değiliz diyerek bu 'eşsiz mirası' nesiller boyunca aktaralım.