Türkiye İlk Defa Uluslararası Uzay İstasyonu ile Görüştü

Türkiye'den Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk doğrudan telsiz görüşmesi gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronot Victor Glover ile görüştü ve çalışmalarında başarılar diledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte Türkiye'den ilk defa Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile doğrudan telsiz görüşmesi yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve öğrenciler, İstasyonda görev yapan astronot Victor Glover ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Pakdemirli, görüşme öncesinde yaptığı konuşmada Uluslararası Uzay İstasyonu ve diğer uzay çalışmalarıyla alakalı bilgiler verdi. Ülkelerin bilimsel araştırmalarda ilerleme kaydetme amacıyla uzay çalışmalarına hız verdiğini açıklayan Pakdemirli, "Biz de aynı hedefler doğrultusunda 2003 yılında ilk uydu BİLSAT'ı, 2011'de ise ilk milli uydumuz RASAT'ı yörüngeye yerleştirdik. Ayrıca 2018'de rekabetçi bir uzay ve havacılık sanayinin geliştirilmesi maksadıyla Türkiye Uzay Ajansı kuruldu" açıklamalarında bulundu.

TOGG'a verilerin entegrasyonu konusunda önemli bir çalışma başlatıldı:

Bakan Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Son 2,5 yılda anlık hava durumu bilgi ve tahminlerinin daha hızlı sunulması için ülke genelinde 170 Meteoroloji Gözlem Sistemi kurduk. Bu şekilde hava tahmin tutarlılığını yüzde 90'ların üzerine çıkardık. Başka bir güzel haber ise, yerli otomobilimiz TOGG'a meteorolojik verilerin entegrasyonu konusunda önemli bir çalışma başlattık" dedi.

Uluslararası Uzay İstasyonu ile ilgili bilgiler de veren Pakdemirli, "Uluslararası Uzay İstasyonu, kalıcı olarak uzayda bulunuyor ve bu istasyon uzaya gönderilmiş en büyük uzay aracı. 83metre uzunluğunda, 109 metre genişliğinde ve 400 ton ağırlığında devasa bir uzay aracı. Birazdan üzerimizden geçecek olan bu istasyon, yeryüzünden yaklaşık 400 kilometre yükseklikte ve dünya çevresindeki tam bir turunu 90 dakikada tamamlıyor" açıklamalarında bulundu ve daha sonra görüşme gerçekleştirildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu ile ilk doğrudan bağlantı:

Bakan Pakdemirli'nin yaptığı konuşmanın ardından TAMSAT'ın desteğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu astronotu Victor Glover ile bağlantı kuruldu. Glover ile ilk görüşmeyi yapan Pakdemirli, kendisinin de pilot ve amatör telsiz operatörü olduğunu belirterek, Victor Glover'a çalışmalarında başarılar diledi. Daha sonrasında ise öğrenciler Victor Glover'a uzay hakkında sorular sordu.

Uzayda olmanın avantajları, uzay istasyonunda yaşamın nasıl olduğu ve uzaydan hava olaylarının görülüp görülmediği soruları sorulan Victor Glover, öğrencilere uzaydan tüm fırtınaların ve hava olaylarının gözüktüğünü ve istasyondaki hayatlarının çok yoğun geçtiğini belirtti. Victor Glover, ekip arkadaşlarıyla oldukça iyi vakit geçirdiklerini ve uzayda olmanın eşsiz yanları olduğunu açıkladı.