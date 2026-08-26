Uçak Seferi Gibi Uzay Yolculuğu: SpaceX'ten 100 Milyar Dolarlık Yeni Uzay Limanı

Elon Musk yönetimindeki SpaceX, Starbase Louisiana adını verdiği yeni uzay üssü projesi için 100 milyar dolarlık bütçe ayırdığını duyurdu. Yılda 10 binden fazla fırlatma kapasitesine ulaşması planlanan bu tesis, Starship roketi operasyonlarının ana merkezi olarak görev yapacak.

Uzay taşımacılığı sektöründe fırlatma sayılarını sürekli artıran SpaceX, bugüne kadarki en yüksek bütçeli yatırımını resmen duyurdu. Şirket, Amerika'nın Louisiana eyaletinde yer alan Pecan Adası yakınlarında **100 milyar dolar **harcayarak yepyeni bir fırlatma merkezi inşa edeceğini açıkladı. Teksas ve Florida'daki mevcut merkezlere eklenecek olan Starbase Louisiana isimli bu tesis, şirketin üçüncü operasyon üssü olarak görev yapacak.

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Elon Musk, bu projeyle birlikte uzay yolculuğunu ticari havayolu taşımacılığı standartlarına getirmeyi planlıyor. İnşaat sürecinin 2027 yılında başlaması öngörülen projede, ilk Starship roketinin 2029'da havalanması hedefleniyor. Starbase Louisiana tam randımanlı çalışmaya başladığında, günde **30'u aşkın **Starship uçuşu gerçekleştirerek yılda toplam 10.000 fırlatma barajını aşacak.

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Tesisin içinde kendi havalimanı ve güç santralleri bulunacak

SpaceX'in bu yeni merkezi, daha önce Exxon firması tarafından kullanılan yaklaşık **125.000 ila 130.000 dönümlük **bir kıyı şeridi üzerine konumlandırılacak. Proje planında, her birinde iki fırlatma rampası barındıran beş farklı fırlatma kompleksi yer alıyor. Toplam 10 rampayla hizmet verecek olan alan, şirketin günlük fırlatma sayısını doğrudan artıracak. İnşa edilecek alan sadece roket rampalarından ibaret kalmayacak. Tesis sınırları içinde personel ve aileleri için özel konut alanları, havalimanı, derin su taşımacılığı altyapısı ve güç üretim santralleri yer alacak. Ek olarak, bölgedeki doğal gazı işleyerek roketler için sıvı metan yakıtı üretecek bir birim de sisteme entegre edilecek.

Falcon 9 emekli oluyor, tüm operasyon Starship'e geçiyor

Bu yatırımın temel hedefi, Starship roketlerinin fırlatma trafiğini standart bir takvime oturtmak. Starbase Louisiana faaliyete geçtiğinde, SpaceX yıllardır ana taşıyıcısı olan Falcon 9 roketlerini kullanımdan kaldırmayı ve tüm görevleri Starship ile yürütmeyi planlıyor. Tek seferde **100 ton kargo taşıma kapasitesine **sahip Starship roketleri, bu altyapı sayesinde normal bir havalimanından kalkan uçaklar gibi rutin bir şekilde fırlatılacak.

Erozyon riski taşıyan kıyı şeridi için koruma projeleri yürütülecek

Tesisin inşa edileceği Louisiana kıyı şeridi, her yıl yaklaşık **1 ila 7 metre ** arasında değişen bir toprak kaybı yaşayarak erozyon sorunuyla mücadele ediyor. SpaceX, dalga enerjisini hafifletmek ve bu toprak kaybını durdurmak için kıyı koruma dalgakıranları projeleri yürüteceğini bildirdi. Şirketin yöneticilerinden Gwynne Shotwell, arazinin büyük bölümünü doğal halinde bırakacaklarını ve mevcut toprak kaybını engellemek için eyalet kurumlarıyla ortak çalışmalar yürüteceklerini açıkladı. Tesis planlandığı gibi 2030'lu yılların başında tam kapasiteye ulaşırsa, bu bölge dünyadaki en yüksek uçuş sayısına sahip uzay üssüne dönüşecek.