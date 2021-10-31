Yurt dışına önemli miktarlarda para ödediğimiz ve birçok hastalığını tedavisinde kullanılan kan ürünlerinin geliştirileceği plazma üretim tesisi, ilk defa Türkiye’de de hizmete açılıyor.

Hemofili, çeşitli enfeksiyonlar, eklem iltihabı, kan kanseri ve diğer bağışıklık sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçları üretmek gibi önemli bir amaca hizmet eden plazma üretimi, artık ülkemizde de gerçekleştirilebilecek. Türkiye’nin ilk yerli plazma üretim tesisinin temeli İstanbul’da atıldı. Türkiye bu konuda da yurt dışına önemli miktarlarda para ödüyordu.

Yurt dışından ithal edilen kan ürünleri, bu tesisten sonra artık Türkiye’de üretilebilecek. Bu sayede Türkiye’nin bu alanda dışa bağımlılığın ortdan kalkması ve kan ürünleri konusunda kendi kendine yetebilmesi hedefleniyor. Tesis, Türkiye’nin ilk plazma üretimi tesisi olacak.

Dünyadaki en büyük 13’üncü tesis

İstanbul’un Silivri ilçesinde temeli atılan tesis, alanında dünyadaki en büyük 13’üncü tesis olacak. Kan tedariki için de Türk Kızılay’ı ile anlaşma yapıldı. Yüksek teknolojili tesis, Türkiye'den yurt dışına her yıl ödenen 1,2 milyar liralık rakamın yurtiçinde kalmasını sağlayacak ve bu sayede plazma üretimi alanında önemli bir tasarruf sağlanmış olacak.

Temel atma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşmasında, “Bugün ilaç ve tıbbi cihazda ticaret hacmi 2 trilyon doların üzerindedir. Bilhassa pandemiyle birlikte sektörün ekonomik ve stratejik önemi net bir şekilde görüldü. Günümüzde giyilebilir ve mobil sağlık uygulamaları giderek yaygınlaşıyor. Bu bağlamda ülkeler büyük bir dönüşümden geçen sağlık sektörüne büyük çaplı yatırımlar yapıyor. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Mili Teknoloji Hamlesi öncülüğünde kendi kendimize yetebilen bir ülke olma yolunda adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz” sözlerine yer verdi.