Axiom 3 görevi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek ve orada bir süre kalıp deneyler gerçekleştirecek olan Alper Gezeravcı için "Astronot değil, turist" iddiaları ortaya atılmıştı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu iddialara cevap verdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin resmî X hesabından yapılan açıklamada, Alper Gezeravcı ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "turist" iddialarının doğru olmadığı ifade edildi. Açıklamada, uzay turistlerinin amacının kişisel bir deneyim yaşamak ve uzaya seyahat etmek olduğu ifade edildi.

Kurumdan yapılan açıklamada astronotluğun, ciddi sorumluluk, nitelik ve vasıf gerektirdiği de ifade edildi. Astronotların bilimsel alanlarda uzman ya da bir uzay aracına pilotluk yapabilecek kişilerden seçildiği belirtilirken, astronotların mikro yer çekimi ortamında bilimsel araştırmalar ve deneyler gerçekleştirebileceği de belirtildi.

"Astronotluk ciddi sorumluluk, nitelik ve vasıf gerektirmektedir"

Açıklamada ayrıca Gezeravcı'nın bugüne kadar almış olduğu eğitimler, başarıları, gerçekleştireceği çalışmalar gibi konularda da bilgiler verildi. Açıklama, Gezeravcı'nın da dahil olduğu Axiom Mission 3 ekibinin 19 Ocak'ta TSİ 00.49'da yolculuklarını gerçekleştireceği bilgisiyle tamamlandı.

İşte açıklamanın tam metni

Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya paylaşılan, "Aslında astronot diyemeyiz, turist olarak gidiyor." iddiası doğru değildir.

Uzay turistlerinin amacı kişisel bir deneyim yaşamak ve uzaya seyahat etmektir. Uzay turistlerinin, uzayda bilimsel çalışmalar yürütmeye ya da uzay araçlarını kontrol etmeye yönelik herhangi bir yetkinliğe sahip olmaları şart değildir.

Öte yandan astronotluk, ciddi sorumluluk, nitelik ve vasıf gerektirmektedir. Bu nedenle astronotlar bilimsel alanlarda uzman ya da bir uzay aracına pilotluk yapabilecek potansiyele, kariyere, geçmişe sahiptirler. Aynı zamanda, tüm bu yetkinlikler sayesinde bir astronot, mikro yer çekimi ortamında bilimsel araştırmalar ve deneyler gerçekleştirebilecek kadar da çok yönlüdür.

Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, 14 gün boyunca aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney gerçekleştirecektir. Amaç, uzaydaki bilgi birikimini artırmak, uzayda yaşam koşullarını anlamak ve gelecekteki uzay misyonlarına hazırlık yapmak gibi görevleri yerine getirmektir.

Lisans eğitimini İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında tamamlayan Alper Gezeravcı, Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yapmıştır.

Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yapan Gezeravcı, aralarında T-41, SF-260, T-37, T-38, F-5, KC-135 ve F-16'nın da bulunduğu birçok uçakta 15 yıllık uçuş tecrübesine sahiptir. Ayrıca Türk Hava Yolları'nda da 7 yıl kaptan pilotluk deneyimine sahiptir.

Gezeravcı, Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak Adana'daki 10'uncu Üs Komuta Birimi'ne atanmıştır. Filonun standardizasyonu ve değerlendirilmesi, tüm eğitim dokümanlarının Hava Kuvvetleri standartlarına göre düzenlenmesi, tüm F-16 ve KC-135R pilotlarının kontrol sürüşleri öncesinde sınavlarının yapılması ve filo dokümantasyon standartlarının denetlenmesinin sorumluluğunu üstlenmiştir.

Tüm yetkinlik ve tecrübenin yanı sıra astronotumuz, Axiom Mission 3 (Ax-3) fırlatması öncesi 200 ayrı testten geçmiş, 2 yıla yakın bir süredir de hazırlık eğitimleri almıştır.

Milli Uzay Programı'nın "İnsanlı İlk Uzay Misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibinin 19 Ocak 2024 00:49'da (Türkiye saati ile) fırlatılması planlanmaktadır.