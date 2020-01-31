"Türkiye’ye S-400 Füzelerinin Teknolojisi Verilebilir"

Rusya Dünya Silah Ticareti Analizi Merkezi Müdürü İgor Korotçenko, Türkiye’nin satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerinin üretim teknolojisinin bir kısmının Türkiye’ye sözleşmeler ile verilebileceğini söyledi.

Rusya Dünya Silah Ticareti Analizi Merkezi Müdürü İgor Korotçenko, uzun süre Türkiye’nin gündemini de meşgul eden ve geçtiğimiz aylarda Rusya tarafından teslim edilen S-400 füze savunma sistemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Korotçenko, Türkiye’nin S-400 füze savunma teknolojisinin transferini istemesinin anlaşılabilir olduğunu söyledi. Rus uzman, S-400’lerin teknolojilerinin transfer edilmesinin Türkiye ve Rusya arasındaki ticari anlaşmalarla sağlanabileceğini de sözlerine ekledi.

İgor Korotçenko, mevcut diğer savunma sistemleri ile karşılaştırıldığında S-400’lerin en modern ve zor üretim sürecine sahip olan modeller olduğunu söyledi. Rus uzman, bu nedenle sistemlerin bazı parçalarının üretiminin üstlenilmesi için aşamalı bir sürecin yaşanması gerektiğini söyledi. Aşamalı olarak gerçekleşecek bu sürecin temelinde Türkiye endüstrisinin üretime hazırlanması, mühendis ve teknoloji ekibini eğitilmesi bulunuyor.

Türkiye’nin S-400 teknolojilerinin transfer edilmesi konusunu gündeme getirmeye hakkı olduğunu söyleyen İgor Korotçenko, iki ülkenin karşılıklı çıkarları göz önünde bulundurularak böyle bir kararın verilebileceğini belirtti.

Türkiye’nin S-400’leri satın alması sürecinde S-400’ler hakkında hazırladığımız video: