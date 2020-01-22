Türkiye Zeka Oyunları Yarışması İçin Son Kayıt 25 Şubat

İnsanlarımızın düşünme ve problem çözme becerilerini artırmaya katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Zeka Vakfı tarafından her yıl düzenlenen “Türkiye Zeka Oyunları Yarışması”, OYUN 2020 ile bu yıl 25. kez gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından desteklenen OYUN 2020’ye yaş ve eğitim sınırlaması olmadan, okuma yazma ve matematikte dört işlem becerisine sahip olan herkes katılabiliyor.

Büyük ödülü kazanmak için okuma, yazma ve dört işlem bilmeniz yeterli

Her yaştan katılımcı tarafından merakla beklenen yarışma 5 kategoride düzenleniyor.

Minikler: 6-8 yaş (2014-2012 yılında doğanlar. Okuma, yazma ve matematikte dört işlem becerisine sahip olmak gereklidir.)

Çocuklar: 9-13 yaş (2011-2007 yıllarında doğanlar)

Gençler: 14-18 yaş (2006-2002 yıllarında doğanlar)

Yetişkinler: 19-49 yas arası (2001-1971 yıllarında doğanlar)

Emektarlar: 50 yas ve üstü (1970 ve önceki yıllarda doğanlar)

25. yıla özel toplam ödül 50.000 TL

Yarışma sonunda her kategorinin birincisine 3.000, ikincisine 2.500, üçüncüsüne 2.000, dördüncüsüne 1.500, beşincisine 1.000’er TL ödül verilecek. Ayrıca; final sınavına katılım hakkı kazananlara Başarı Belgesi, yarı final sınavına katılım hakkı kazananlara Başarı Belgesi (elektronik), eleme sınavına katılanlara Katılım Belgesi (elektronik) verilecek.

“Oyun 2020” Türkiye 25. Zeka Oyunları Yarışması, 6 Ocak-25 Şubat 2020 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak Eleme Sınavı ile başlayacak. 20 Mart-23 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Yarı Final Sınavı’ndan sonra 19 Nisan 2020 tarihinde Ankara’da yapılacak Final Sınavı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda yapılacak Ödül Töreni ile son bulacak.

Ön eleme sınavı ve kayıtlar 6 Ocak 2020 Pazartesi günü tzv.org.tr üzerinden online olarak başlayacak ve 25 Şubat’a kadar devam edecek. Katılımcıların eleme sınavında karşılaşacakları sorulardan bazıları şu şekilde;