Brand Finance, 2020 yılının en değerli Türk markaları araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre Türkiye'nin en değerli markası, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Hava Yolları oldu. Şirket, yaklaşık 2 milyar dolarlık marka değerine sahip.

Her yıl çeşitli araştırmalar yaparak şirketlerin marka değerlerini ölçen bir kuruluş olan Brand Finance, son verilerini açıkladı. Brand Finance'ın açıkladığı veriler, Türkiye'nin en değerli markalarını ortaya koyuyor. Brand Finance'ın açıklamalarına göre Türkiye'nin en değerli markası, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Hava Yolları (THY) olarak karşımıza çıkıyor.

Brand Finance'ın "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" başlığıyla açıkladığı veriler, THY'nin marka değerinin 1 milyar 975 milyon dolar olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'nin en büyük ikinci markası ise 1 milyar 616 milyon dolarlık değerle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası oldu. Havacılık sektöründe yaşanan gelişmelerin THY'nin mali değerini nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu.

Brand Finance'ın verilerine göre ülkemizdeki en büyük üçüncü marka, 1 milyar 538 milyon dolar değer ile Garanti Bankası oldu. Ülkemizin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Turkcell'in mali değeri ise 1 milyar 361 milyon dolar ve Brand Finance'ın araştırmasının dördüncü sırasında yer alıyor. Listenin beşinci sırasına baktığımızda ise 1 milyar 273 milyon dolarlık mali değerle Arçelik'i görüyoruz. Arçelik'in geçtiğimiz yıl aynı listenin 8. sırasında olduğunu hatırlatalım.

Türk Telekom'da işler pek de iyi değil

Brand Finance'a göre listenin 6. sırasında Türk Telekom bulunuyor. Şirketin marka değeri 1 milyar 87 milyon dolar olarak karşımıza çıkarken, Türk Telekom'un geçtiğimiz yıla göre iki sıra gerilediğini görüyoruz. Türk Telekom'u ise sırasıyla Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi ve Ford Otosan izliyor. Peki Türkiye'nin en değerli ilk yüz şirketinin toplam değeri ne kadar? Dilerseniz hemen bu sorunun cevabına da bakalım.

Yayımladıkları liste ile ilgili açıklamalarda bulunan Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, Türkiye'deki en değerli 100 markanın toplam değerinin 24.6 milyar dolar olduğunu söylüyor. Bu toplam değer, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 24 kadar artmış durumda. İlgüner ayrıca, Türk şirketlerin küresel oyuncular haline geldiğini, bu şirketlerin artık küresel para birimleriyle iş yaptığını ve dolayısıyla da kur değişimlerinden etkilenmenin düştüğünü ifade ediyor.

En değerli markalar arasına 8 yeni şirket girdi

Brand Finance'ın verilerine baktığımızda en değerli 100 marka arasında 8 yeni ismin olduğunu görüyoruz. Bu markalar ise Koç Sistem, Nobel İlaç, Ege Profil, Kordsa, LC Waikiki, Aytemiz, Odeabank ve Mars Lojistik olarak karşımıza çıkıyor. Bu markaların önümüzdeki yılki performanslarının ne olacağı ve listede kalıp kalmayacakları da şu an için merak edilen başka bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye'nin en değerli markaları: