Vodafone İnternet ve Telefon Tarifeleri Fiyatları

2025 yılı güncel Vodafone tarifeleri ve internet paketlerini mi arıyorsunuz? Faturalı, faturasız mobil hatlar ve yüksek hızlı evde internet için sunulan tüm güncel paketleri, fiyatları ve özellikleriyle birlikte bu rehberde bir araya getirdik. Karşılaştırmalı tablolarla ihtiyacınıza en uygun seçeneği kolayca bulun.

Türkiye'deki en köklü telekomünikasyon şirketlerinden Vodafone, bugün milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. Şirket, nispeten uygun fiyatlı tarifeleri ile en çok da iletişime fazla para ödemek istemeyen tüketicilere hitap ediyor. Peki Vodafone tarife fiyatları ne kadar?

Yeni bir telefon hattı almak ya da ev interneti bağlatmak isteyenler için en güncel Vodafone internet ve telefon tarifeleri fiyatlarını tek bir yerde topladık. Bu kapsamlı rehberimizde hem Vodafone faturalı tarifeler hem de faturasız hatlar için sunulan mobil paketleri, aynı zamanda eviniz için en uygun fiber internet seçeneklerini detaylı tablolarla bulabilirsiniz. 2025 yılına özel güncel fiyat listelerini inceleyerek bütçenize en uygun seçimi kolayca yapın.

Güncel Vodafone mobil tarifeleri (faturalı ve faturasız)

Vodafone faturalı tarifeler 2025

Tarife Özellikleri Fiyatı Fırsat 5GB 2025 5 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 146 TL Fırsat 10GB 2025 10 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 178 TL Fırsat 20GB 2025 20 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 208 TL Fırsat 30GB 2025 30 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 293 TL Fırsat 60GB 2025 60 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 392 TL Red Sınırsız Sosyal 40GB 40 GB + sınırsız uygulamalar, 2500 dakika, 250 SMS 512 TL Red 30GB Sınırsız TikTok 30 GB + sınırsız uygulamalar, 2000 dakika, 250 SMS 680 TL Red 50GB Sınırsız Video 50 GB + sınırsız uygulamalar, 3000 dakika, 250 SMS 1080 TL Red 50GB Sınırsız Eğlence 80 GB + sınırsız uygulamalar, 4000 dakika, 250 SMS 1380 TL Genç Kırmızı Fırsat 10GB 10 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 217 TL Genç Kırmızı Fırsat 20GB 20 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 286 TL Genç Kırmızı Fırsat 30GB 30 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 358 TL Genç Kırmızı Fırsat 60GB 60 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 490 TL Online'a Özel eSIM 15GB 15 GB internet, 100 dakika, 100 SMS 200 TL 2025 İlk Hattım 2GB 2 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 140 TL 2025 İlk Hattım 5GB 5 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 160 TL 2025 İlk Hattım 10GB 10 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 193 TL 2025 İlk Hattım 20GB 20 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 250 TL Bütçe Dostu 2025 4GB 4 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 310 TL Bütçe Dostu 2025 8GB 8 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 370 TL Bütçe Dostu 2025 12GB 12 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 430 TL Bütçe Dostu 2025 16GB 16 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 480 TL Bütçe Dostu 2025 20GB 20 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 550 TL

Vodafone, farklı kullanım alışkanlıklarına sahip kullanıcılar için zengin faturalı tarifeler sunuyor. Genellikle 12 aylık taahhüt ile daha avantajlı fiyatlar sunan bu paketler, bol internet ve konuşma seçenekleriyle öne çıkıyor. Yukarıdaki tabloda yer alan mobil internet paketleri ve konuşma hakları, Vodafone'un en güncel kampanyalarını yansıtmaktadır. Tarife seçimi yaparken kendi aylık kullanım ortalamanızı göz önünde bulundurmanız, en doğru paketi bulmanıza yardımcı olacaktır.

Vodafone faturasız tarifeler ve internet paketleri

Tarife Özellikleri Fiyatı Hoşgeldin 25GB 25 GB internet, 750 dakika, 750 SMS 175 TL 2025 Mevsimlik Paket 1 Ay 40GB 40 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 740 TL 2025 Mevsimlik Paket 3 Ay 100GB 100 GB internet, 5000 dakika, 1000 SMS 1550 TL 2025 Mevsimlik Paket 3 Ay 30GB 30 GB internet, 5000 dakika, 1000 SMS 860 TL 2025 Mevsimlik Paket 3 Ay 50GB 50 GB internet, 5000 dakika, 1000 SMS 1100 TL 2025 Mevsimlik Paket 6 Ay 60GB 60 GB internet, 10000 dakika, 2000 SMS 1800 TL Genç Bütçe Dostu 8GB 4+4 GB internet + sınırsız ek uygulamalar, 1000 dakika, 250 SMS 310 TL Genç Bütçe Dostu 16GB 8+8 GB internet + sınırsız ek uygulamalar, 1000 dakika, 250 SMS 370 TL Genç Bütçe Dostu 24GB 12+12 GB internet + sınırsız ek uygulamalar, 1000 dakika, 250 SMS 420 TL Genç Bütçe Dostu 32GB 16+16 GB internet + sınırsız ek uygulamalar, 1000 dakika, 250 SMS 460 TL Genç Bütçe Dostu 40GB 20+20 GB internet + sınırsız ek uygulamalar, 1000 dakika, 250 SMS 520 TL 2025 Bütçe Dostu 4GB 4 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 310 TL 2025 Bütçe Dostu 8GB 8 GB internet, 1500 dakika, 250 SMS 370 TL 2025 Bütçe Dostu 12GB 12 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 420 TL 2025 Bütçe Dostu 16GB 16 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 460 TL 2025 Bütçe Dostu 20GB 20 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 520 TL 2025 Bütçe Dostu 1GB 1 GB internet, 1500 dakika, 250 SMS 250 TL Genç Kolay Tarife (Yeni hatlara özel) 25 GB internet, 750 dakika, 250 SMS 900 TL Bol Kolay Tarife (Yeni hatlara özel) 50 GB internet, 750 dakika, 250 SMS 830 TL Mega Kolay Tarife (Yeni hatlara özel) 200 GB internet, 750 dakika, 250 SMS 1550 TL Kolay Yeni Tarife (Yeni hatlara özel) 25 GB internet, 750 dakika, 250 SMS 1050 TL Avantaj Kolay Tarife 3 Aylık (Yeni hatlara özel) 100 GB internet, 750 dakika, 1000 SMS 1900 TL

Taahhüt vermek istemeyen veya harcamalarını kendi kontrolünde tutmayı tercih eden kullanıcılar için Vodafone faturasız tarifeler ideal bir çözüm sunuyor. "Kullandığın kadar öde" mantığıyla çalışan bu sistemde, ihtiyacınıza yönelik aylık vodafone faturasız internet paketleri satın alarak esnek bir kullanım sağlayabilirsiniz. Yukarıdaki tabloda farklı bütçe ve ihtiyaçlara yönelik en popüler faturasız paketleri ve güncel fiyatlarını bulabilirsiniz.

Vodafone Evde İnternet paketleri ve fiyatları

Vodafone ev internet kampanyaları

Tarife Özellikleri Fiyatı Vodafone Fiber 200 200 Mbps internet hızı 659 TL Vodafone Fiber 600 1000 Mbps internet hızı 959 TL

Cep telefonu tarifelerinin yanı sıra, Vodafone evde internet hizmetiyle de kullanıcılarına yüksek hızlı bağlantı seçenekleri sunuyor. Özellikle fiber altyapının yaygınlaşmasıyla birlikte sunulan vodafone ev internet paketleri, film izlemekten online oyun oynamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız için yüksek performans vadediyor. Başvuru yapmadan önce adresinizdeki altyapıyı sorgulamanız, size en uygun paketi seçmenizde kilit rol oynayacaktır. Yukarıdaki tabloda güncel fiber internet kampanyalarını ve fiyatlarını görebilirsiniz.

Bu içeriğimizde 2025 yılı için güncel Vodafone tarifelerini A'dan Z'ye ele aldık. Mobil hatlar için faturalı ve faturasız seçeneklerden, eviniz için yüksek hızlı fiber internet paketlerine kadar tüm alternatifleri tek bir sayfada bir araya getirmeye çalıştık. Umarız bu detaylı karşılaştırma, ihtiyacınıza en uygun paketi bulma konusunda size yardımcı olmuştur.

*Peki sizin tercihiniz hangisi? Kullandığınız veya fiyat/performans olarak beğendiğiniz bir Vodafone tarifesi var mı? Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi bizimle ve diğer okurlarla paylaşmayı unutmayın! *