Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Vodafone İnternet ve Telefon Tarifeleri Fiyatları

2025 yılı güncel Vodafone tarifeleri ve internet paketlerini mi arıyorsunuz? Faturalı, faturasız mobil hatlar ve yüksek hızlı evde internet için sunulan tüm güncel paketleri, fiyatları ve özellikleriyle birlikte bu rehberde bir araya getirdik. Karşılaştırmalı tablolarla ihtiyacınıza en uygun seçeneği kolayca bulun.

Vodafone İnternet ve Telefon Tarifeleri Fiyatları
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'deki en köklü telekomünikasyon şirketlerinden Vodafone, bugün milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. Şirket, nispeten uygun fiyatlı tarifeleri ile en çok da iletişime fazla para ödemek istemeyen tüketicilere hitap ediyor. Peki Vodafone tarife fiyatları ne kadar?

Yeni bir telefon hattı almak ya da ev interneti bağlatmak isteyenler için en güncel Vodafone internet ve telefon tarifeleri fiyatlarını tek bir yerde topladık. Bu kapsamlı rehberimizde hem Vodafone faturalı tarifeler hem de faturasız hatlar için sunulan mobil paketleri, aynı zamanda eviniz için en uygun fiber internet seçeneklerini detaylı tablolarla bulabilirsiniz. 2025 yılına özel güncel fiyat listelerini inceleyerek bütçenize en uygun seçimi kolayca yapın.

Güncel Vodafone mobil tarifeleri (faturalı ve faturasız)

Vodafone faturalı tarifeler 2025

Başlıksız-1

Tarife Özellikleri Fiyatı
Fırsat 5GB 2025 5 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 146 TL
Fırsat 10GB 2025 10 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 178 TL
Fırsat 20GB 2025 20 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 208 TL
Fırsat 30GB 2025 30 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 293 TL
Fırsat 60GB 2025 60 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 392 TL
Red Sınırsız Sosyal 40GB 40 GB + sınırsız uygulamalar, 2500 dakika, 250 SMS 512 TL
Red 30GB Sınırsız TikTok 30 GB + sınırsız uygulamalar, 2000 dakika, 250 SMS 680 TL
Red 50GB Sınırsız Video 50 GB + sınırsız uygulamalar, 3000 dakika, 250 SMS 1080 TL
Red 50GB Sınırsız Eğlence 80 GB + sınırsız uygulamalar, 4000 dakika, 250 SMS 1380 TL
Genç Kırmızı Fırsat 10GB 10 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 217 TL
Genç Kırmızı Fırsat 20GB 20 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 286 TL
Genç Kırmızı Fırsat 30GB 30 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 358 TL
Genç Kırmızı Fırsat 60GB 60 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 490 TL
Online'a Özel eSIM 15GB 15 GB internet, 100 dakika, 100 SMS 200 TL
2025 İlk Hattım 2GB 2 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 140 TL
2025 İlk Hattım 5GB 5 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 160 TL
2025 İlk Hattım 10GB 10 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 193 TL
2025 İlk Hattım 20GB 20 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 250 TL
Bütçe Dostu 2025 4GB 4 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 310 TL
Bütçe Dostu 2025 8GB 8 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 370 TL
Bütçe Dostu 2025 12GB 12 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 430 TL
Bütçe Dostu 2025 16GB 16 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 480 TL
Bütçe Dostu 2025 20GB 20 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 550 TL

Vodafone, farklı kullanım alışkanlıklarına sahip kullanıcılar için zengin faturalı tarifeler sunuyor. Genellikle 12 aylık taahhüt ile daha avantajlı fiyatlar sunan bu paketler, bol internet ve konuşma seçenekleriyle öne çıkıyor. Yukarıdaki tabloda yer alan mobil internet paketleri ve konuşma hakları, Vodafone'un en güncel kampanyalarını yansıtmaktadır. Tarife seçimi yaparken kendi aylık kullanım ortalamanızı göz önünde bulundurmanız, en doğru paketi bulmanıza yardımcı olacaktır.

Vodafone faturasız tarifeler ve internet paketleri

Başlıksız-1

Tarife Özellikleri Fiyatı
Hoşgeldin 25GB 25 GB internet, 750 dakika, 750 SMS 175 TL
2025 Mevsimlik Paket 1 Ay 40GB 40 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 740 TL
2025 Mevsimlik Paket 3 Ay 100GB 100 GB internet, 5000 dakika, 1000 SMS 1550 TL
2025 Mevsimlik Paket 3 Ay 30GB 30 GB internet, 5000 dakika, 1000 SMS 860 TL
2025 Mevsimlik Paket 3 Ay 50GB 50 GB internet, 5000 dakika, 1000 SMS 1100 TL
2025 Mevsimlik Paket 6 Ay 60GB 60 GB internet, 10000 dakika, 2000 SMS 1800 TL
Genç Bütçe Dostu 8GB 4+4 GB internet + sınırsız ek uygulamalar, 1000 dakika, 250 SMS 310 TL
Genç Bütçe Dostu 16GB 8+8 GB internet + sınırsız ek uygulamalar, 1000 dakika, 250 SMS 370 TL
Genç Bütçe Dostu 24GB 12+12 GB internet + sınırsız ek uygulamalar, 1000 dakika, 250 SMS 420 TL
Genç Bütçe Dostu 32GB 16+16 GB internet + sınırsız ek uygulamalar, 1000 dakika, 250 SMS 460 TL
Genç Bütçe Dostu 40GB 20+20 GB internet + sınırsız ek uygulamalar, 1000 dakika, 250 SMS 520 TL
2025 Bütçe Dostu 4GB 4 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 310 TL
2025 Bütçe Dostu 8GB 8 GB internet, 1500 dakika, 250 SMS 370 TL
2025 Bütçe Dostu 12GB 12 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 420 TL
2025 Bütçe Dostu 16GB 16 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 460 TL
2025 Bütçe Dostu 20GB 20 GB internet, 1000 dakika, 250 SMS 520 TL
2025 Bütçe Dostu 1GB 1 GB internet, 1500 dakika, 250 SMS 250 TL
Genç Kolay Tarife (Yeni hatlara özel) 25 GB internet, 750 dakika, 250 SMS 900 TL
Bol Kolay Tarife (Yeni hatlara özel) 50 GB internet, 750 dakika, 250 SMS 830 TL
Mega Kolay Tarife (Yeni hatlara özel) 200 GB internet, 750 dakika, 250 SMS 1550 TL
Kolay Yeni Tarife (Yeni hatlara özel) 25 GB internet, 750 dakika, 250 SMS 1050 TL
Avantaj Kolay Tarife 3 Aylık (Yeni hatlara özel) 100 GB internet, 750 dakika, 1000 SMS 1900 TL

Taahhüt vermek istemeyen veya harcamalarını kendi kontrolünde tutmayı tercih eden kullanıcılar için Vodafone faturasız tarifeler ideal bir çözüm sunuyor. "Kullandığın kadar öde" mantığıyla çalışan bu sistemde, ihtiyacınıza yönelik aylık vodafone faturasız internet paketleri satın alarak esnek bir kullanım sağlayabilirsiniz. Yukarıdaki tabloda farklı bütçe ve ihtiyaçlara yönelik en popüler faturasız paketleri ve güncel fiyatlarını bulabilirsiniz.

Vodafone Evde İnternet paketleri ve fiyatları

Vodafone ev internet kampanyaları

Başlıksız-1

Tarife Özellikleri Fiyatı
Vodafone Fiber 200 200 Mbps internet hızı 659 TL
Vodafone Fiber 600 1000 Mbps internet hızı 959 TL

Cep telefonu tarifelerinin yanı sıra, Vodafone evde internet hizmetiyle de kullanıcılarına yüksek hızlı bağlantı seçenekleri sunuyor. Özellikle fiber altyapının yaygınlaşmasıyla birlikte sunulan vodafone ev internet paketleri, film izlemekten online oyun oynamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız için yüksek performans vadediyor. Başvuru yapmadan önce adresinizdeki altyapıyı sorgulamanız, size en uygun paketi seçmenizde kilit rol oynayacaktır. Yukarıdaki tabloda güncel fiber internet kampanyalarını ve fiyatlarını görebilirsiniz.

Bu içeriğimizde 2025 yılı için güncel Vodafone tarifelerini A'dan Z'ye ele aldık. Mobil hatlar için faturalı ve faturasız seçeneklerden, eviniz için yüksek hızlı fiber internet paketlerine kadar tüm alternatifleri tek bir sayfada bir araya getirmeye çalıştık. Umarız bu detaylı karşılaştırma, ihtiyacınıza en uygun paketi bulma konusunda size yardımcı olmuştur.

*Peki sizin tercihiniz hangisi? Kullandığınız veya fiyat/performans olarak beğendiğiniz bir Vodafone tarifesi var mı? Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi bizimle ve diğer okurlarla paylaşmayı unutmayın! *

Vodafone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Çıktığı Dönem Modüler Yapısıyla Eleştirilerin Odağı Olan LG G5’in Bugün Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Çıktığı Dönem Modüler Yapısıyla Eleştirilerin Odağı Olan LG G5’in Bugün Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

Türkçe Yapay Zeka Kumru'nun Hatalı Yanıtları Gündem Oldu: İşte Geliştirici VNGRS'nin Açıklaması

Türkçe Yapay Zeka Kumru'nun Hatalı Yanıtları Gündem Oldu: İşte Geliştirici VNGRS'nin Açıklaması

Dünyanın İlk Hidrojen Yakıtlı, Otonom Traktörü: Karşınızda Kubato

Dünyanın İlk Hidrojen Yakıtlı, Otonom Traktörü: Karşınızda Kubato

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim