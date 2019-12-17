Üzerinde 5 Dakikadan Fazla Oturamayacağınız İlginç Tuvalet

Mahabir Gill adlı bir geliştirici, çalışanların tuvalette fazla vakit geçirmelerini engellemek için akıllara zarar bir yöntem ile tuvalet tasarladı. Gill'in söylediğine göre bu tuvaletin üzerine oturan kişiler, tuvalette 5 dakikadan fazla kalmak istemeyecekler.

Dünyanın farklı yerlerinde çalışanların işten kaytarmak için bulduğu bazı yöntemler vardır. Bunların en başında ise tabii ki tuvalet molası gelir. Hâl böyle olunca da patronlar çalışanlarına herhangi bir şey söylemeye çekinir ancak akıllara zarar bir yöntem ile geliştirilen tuvalet; patronları sevindirecek, işçilerin ise tadını kaçıracak.

StandardToilet olarak adlandırılan bu klozet, ofislerde ve kamusal alanlarda kullanılmak amacıyla tasarlanmış. Tuvaletin geliştiricisi Mahabir Gill’e göre bu tuvaleti diğer tuvaletlerden ayıran fark, kullananların 5 dakika sonra tuvaleti terk etmesi olacak.

Bu tuvalette 5 dakikadan fazla kalabilmek oldukça zor:

Protecting isimli bir site tarafından Temmuz 2019’da İngiltere’de yapılan bir ankete göre bazı insanlar, iş yerinde tuvalete girdiklerinde 28 dakikadan daha fazla bir süreyi burada harcıyorlar. Mahabir Gill ise bu tasarımının, tuvalete oturanların bacaklarındaki gerginliği artırmak için yaklaşık 13 derecelik bir açıyla öne doğru eğik olduğunu söylüyor. Böylece tuvalette 5 dakikadan fazla vakit geçirmek oldukça zor bil hâl alıyor.

Staffordshire merkezli şirket, fiyatları 150 ile 500 pound (1.156 TL ile 3.853 TL) arasında değişen bu tuvaletler için yerel konseylerden ve yol üstündeki benzin istasyonlarından hatırı sayılır miktarda talep aldığının altını çiziyor. Şirket, ayrıca çalışanların tuvalette geçirdikleri zamanın verimliliği azalttığını düşündüklerini, bu yüzden ofislerin de hedefleri arasında yer aldıklarını belirtiyor.

Bir çalışanın tuvalette geçirdiği vakit, şirkete 11.820 TL'ye mal oluyor:

Londra’da bulunan bir ofiste ortalama bir işçi, her gün tuvalette yaklaşık yarım saat vakit geçiriyor. Ülke genelindeki ortalama saatlik ücret ise 12,78 pound (98,5 TL) civarında. Bu hesaba göre Londra’da bulunan herhangi bir şirket, bir işçisinin tuvalette bu kadar vakit geçirmesinden dolayı yılda 1.533 pound (11.820​ TL) zarar ediyor.

Akıllara zarar bu tuvaletin geliştiricisi Gill, bu tuvaletin daha dik bir oturuş pozisyonu ile hem tuvalette daha az zaman geçirmeyi teşvik ettiğini hem de sağlık ve refah açısından oldukça olumlu sonuçları olacağını ifade ediyor. Peki siz, bu tuvalet hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.