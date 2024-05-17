X, kullanıcıların giriş yaptığı URL adresini değiştirdiğini açıkladı. Artık herkes "x.com" adresi üzerinden platforma erişecek. "twitter.com" yazdığınızda siteye hala girebiliyorsunuz ancak URL otomatik olarak x.com olarak değiştiriliyor.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X, bugün önemli bir değişikliğe imza attı. Platform, uzun zamandır "twitter.com" olan URL adresini "x.com" olarak değiştirdiğini açıkladı. Değişiklik, Elon Musk tarafından da bir paylaşım ile duyuruldu. Ancak şunu hemen söyleyelim; twitter.com adresi hâlâ x.com'a yönlendirme yapmaya devam ediyor.

X'in oturum açma sayfasına giriş yapan kullanıcılar, hesaplarından çıkış yapıldığını gördüler. Ayrıca bir de uyarı yayımlandı. Bu uyarıda, "URL'mizi değiştirdiğimizi size bildiriyoruz ancak gizlilik ve veri koruma ayarlarınız aynı kalıyor." ifadeleri kullanıldı. Yani son kullanıcı açısından değişen bir şey yok.

x.com'un oldukça eski bir tarihi var

*Elon Musk'ın X'te yaptığı paylaşıma ait görüntü.

Elon Musk için x.com, oldukça önemli bir yere sahip. Zira Musk, bu alan adını 1999 yılında tescil ettirdi. Hatta bu isim altında bir de şirket kuran Elon Musk, daha sonra PayPal projesini hayata geçirdi. Ve şimdilerde X, "her şeyin uygulaması" hâline gelmek için dönüşüm süreci yaşamaya devam ediyor.

twitter.com'un x.com olarak değişmesi ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.