Instagram’a Kendi Efektlerinizi Oluşturabileceğiniz Bir Özellik Geldi

Instagram’ın yapay zekâ destekli Effect Builder aracıyla yalnızca metin yazarak kendi hikâye efektlerinizi hazırlayabilirsiniz. Tasarım ya da kodlama bilgisi gerektirmeyen araç, oluşturduğunuz efektleri başkalarının da kullanımına sunmanıza imkân tanıyor.

Instagram’da aklınızdaki efekti bulamadığınızda artık kendiniz tarif edebilirsiniz. Meta’nın kullanıma sunduğu yapay zekâ destekli Effect Builder, yazdığınız metni size özgü bir hikâye efektine dönüştürüyor. Tasarım programı öğrenmeniz ya da kod yazmanız gerekmiyor. İstediğiniz renkleri, dokuyu ve görsel tarzı anlatıyorsunuz; teknik kısmını yapay zekâ saniyeler içinde tamamlıyor.

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Web üzerinden çalışan araç, şimdilik yalnızca ABD’deki 18 yaş üstü kullanıcılara açık. Hazırladığınız efekti kendi fotoğraflarınızda deneyebiliyor, ardından onaya gönderebiliyorsunuz. Meta’nın incelemesini geçen efektler diğer Instagram kullanıcılarının da kullanımına açılıyor. Üstelik efektinizi kullananların hikâyelerinde profilinize bağlantı veriliyor; böylece tasarımınızla birlikte hesabınız da yeni kişilere ulaşabiliyor.

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Metin yazarak efekt yaratma dönemi

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Effect Builder’ın çalışma mantığı, metinden görsel üreten diğer yapay zekâ araçlarına benziyor. Kullanmak istediğiniz görünümü yazıyorsunuz, araç da bu tarife göre bir hikâye efekti hazırlıyor.

“Sıcak tonlarda nostaljik film greni”, “rüya gibi pastel suluboya” ya da “keskin kontrastlı çizgi roman görünümü” yazabilirsiniz örneğin. Renkleri veya dokuyu tek tek ayarlamak yerine, nasıl bir sonuç istediğinizi kelimelerle anlatıyorsunuz.

Tasarım deneyimi gerekmiyor

Instagram’a özel filtreler hazırlamak, eskiden teknik bilgi ve uzun bir mesai gerektiriyordu. Effect Builder ise daha önce hiç efekt tasarlamamış kişilerin de kullanabileceği bir araç.

edits.com/effectbuilder adresinden erişilen platformda, bir tasarım programının araçlarını öğrenmekle uğraşmıyorsunuz. Efektin teknik hazırlığını yapay zekâ üstleniyor. Size de aklınızdaki görünümü tarif etmek ve sonucu fotoğraflarınızda denemek kalıyor.

Efektiniz kullanıldığında profilinize de bağlantı veriliyor

Hazırladığınız efekt, Meta’nın güvenlik incelemesinden geçip onaylandığında platformun efekt galerisine ekleniyor. Ardından diğer kullanıcılar da bu efekti hikâyelerinde kullanabiliyor.

Bu hikâyelerde “Deneyin” düğmesiyle birlikte sizin kullanıcı adınız da görünüyor. Profilinize verilen bağlantı, efekti beğenenlerin hesabınıza doğrudan ulaşmasını sağlıyor.

İçerik üreticileri için bu ayrıntı önemli. Hazırladığınız efekt kendi paylaşımlarınızla sınırlı kalmıyor; başkalarının hikâyelerinde de adınızla birlikte yer alıyor. Böylece dünyanın farklı yerlerindeki kullanıcıların hesabınızı keşfetmesi mümkün oluyor.