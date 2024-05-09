TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplantısına Başkan Hüseyin Yayman'ın X'e yönelik sözleri damga vurdu. AK Parti Hatay Milletvekili Yayman, "Ya Türkiye'ye geleceksiniz ya da sonuçlarına katlanacaksınız." dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın başkanlığında "Dijital telif" konulu bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda öne çıkan nokta ise sosyal medya platformlarına, özellikle de X'e yönelik suçlamalar oldu.

Komisyon Başkanı Yayman, sosyal medya platformu X'e seslenerek "Ya Türkiye'ye geleceksiniz ya da sonuçlarına katlanacaksınız. 'Temsilcilik açacağız' dediniz, bu sözde kaldı, açmadınız. Kanunun arkasından dolanmak istediniz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya değil dijital mecralar

Komisyonun sosyal medya komisyonu olmadığını ancak sosyal medyayı da ele aldıklarını ifade eden Yayman, TikTok meselesini, X platformunu, Instagram, Facebook ya da diğer sosyal medya platformlarını konuşuyoruz. Bizim asıl gündemimiz, Türkiye'de dijital mecralar meselesi ve özellikle iletişim teknolojisindeki gelişmelerin siyasal faaliyetler, eğitim, ekonomi, ticaret ve hayatımız üzerine etkileridir. Komisyonumuz bu konulara ilişkin kuruldu." ifadelerini kullandı.

Hayatın her alanında bir trolleşme olduğunu ve bunun kabul edilebilir olmadığını ifade eden Yayman, "İçimizden başka birileri çıkıyor. Gerçek hayatta suç olan ile dijital alandaki suç meselesini bir örtüştürmemiz ve gerçekten hayata geçirmemiz lazım." sözlerini sarf etti.

Türkiye'de sosyal medyanın sık kullanıldığını ifade eden Yayman, sosyal medya platformlarına da değindi. TikTok'un verdiği cevapların yetersiz olduğunu belirten Yayman, durumu "mızrak çuvala sığmıyor" şeklinde özetledi. Sansüre karşı olduklarını, söz ve fikir hürriyetini savunduklarını belirten Komisyon Başkanı, "Bir kamu düzeninin sağlanması gerekir. Hepimizin çocukları var. Çocukların korunması, ailenin korunması, gençlerin daha sağlıklı bir ruh yapısıyla büyümesi... Yasaklamalara karşıyız. Bu konuyla ilgili komisyonumuzun bir şey yapması gerekiyor. Bunu komisyonumuzun takdirlerine sunmak istiyorum." dedi.

Haber de bir sanat ve kültür eseri sayılabilir

Dijital telif konusunda da konuşan Yayman, "Kurumsal yapılar içerik üretmek için personel, gazeteci, muhabir, kameraman istihdam ederken, herhangi bir platform, bu internet de olabilir, sosyal medya mecraları da olabilir, bir kişi ya da bir kurum, tüzel kişilik, sizin ürettiğiniz içeriği alıyor, kullanıyor ve bunun hiçbir yaptırımı olmuyor. Bizim muhakkak Avrupa örneklerinde olduğu gibi haberin de bir sanat ve kültür eseri sayılması, telifinin ödenmesi ve muhakkak emeğin karşılığını bulması noktasında bir çalışma yapmamız lazım.

Bizim, fikir ve sanat eserleri kanunumuzun tam da dijital kavramla 'update' edilmesi lazım. Yeniden yapılanması ve güncellenmesi lazım. Algoritmayı yenilememiz lazım. Komisyonumuza çok önemli tarihsel bir görev düşüyor. Anadolu Ajansı, devletimizin ajansı bu konudan çok ciddi muzdarip. 'Haberi üretiyoruz, bize hiçbir telif ödemeden, atıf yapmadan haberimiz kullanılıyor' diyor. Yönetilebilir, sürdürülebilir bir hukuksal çerçevenin, yasal metnin ortaya çıkmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Tüm bileşenlerin, büyük medya gruplarından küçüklerine değin herkesin dijital telif konusunda bir talebi var. Bunu da komisyonumuz gündemine arz etmek isterim." şeklinde konuştu.

Yayman, X'e yüklendi

TikTok'un ABD'de yasaklanabileceğini hatırlatan Yayman, sözlerini, "Bu konular çok tartışıldı. Özellikle kameraların önünde son kez söylüyorum, X'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: Ya Türkiye'ye geleceksiniz ya da sonuçlarına katlanacaksınız. 'Temsilcilik açacağız' dediniz, bu sözde kaldı, açmadınız. Kanunun arkasından dolanmak istediniz. Sonra el değişti. Yeni bir oryantasyon süreci... Biz bunu da makul karşılıyoruz. Ama diğer tüm sosyal ağlar buraya gelip fikirlerini, Türkiye'ye dair düşüncelerini Türkiye'de yapmak istediklerini anlatırken X'in kendini böyle görmesini kabul etmiyoruz. Herkesi hukukun ve yasaların verdiği sorumluluk içerisinde hareket etmeye çağırıyorum. Yasaklamalara, sansüre karşıyız. Fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller olmasını isteriz." şeklinde tamamladı.