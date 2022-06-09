Twitter, kullanıcıların favori markalarının yeni ürünlerini veya indirimlerini hatırlamasını sağlayacak yeni alışveriş özelliği 'Product Drops'ı duyurdu. Özelliğin şu an için yalnızca ABD'de kullanılabildiği aktarıldı.

Son zamanlarda Elon Musk’ın satın alma anlaşmasıyla gündemden düşmeyen Twitter, dünya çapında milyonlarca kullanıcısını bünyesinde bulunduruyor. Dev sosyal medya platformu bu nedenle her geçen gün yeni özellikleriyle karşımıza çıkarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi planlıyor.

Şimdi ise gelen haberler ABD merkezli dev şirketin yepyeni bir özelliği platforma eklemeyi planladığını gösterdi. Buna göre Twitter, kullanıcılarının uygulamadaki alışveriş deneyimini bir üst seviyeye çıkarmanın yanı sıra markaların da işine yarayabilecek bir özelliği belli kullanıcılar için kullanıma sundu.

Product Drops, ABD'deki kullanıcılara sunuldu

Twitter tarafından dün yapılan açıklamalara göre yeni özelliğe ‘Product Drops’ ismi verildi. Favori markanızın birkaç hafta içinde yeni bir ürün çıkaracağını veya indirim yapacağını farz edin. Belirtilen gün gelip çattığında bu ürünü veya indirimi unutabiliyorsunuz. İşte ‘Product Drops’ ismi verilen özellik, bunun gibi sorunları çözmeyi amaçlıyor.

Açıklamalara göre bu özellikle birlikte, Twitter üzerinden markalar tarafından yapılan bir duyurunun altında ‘Hatırlat’ seçeneği çıkacak. Bu da alışveriş yapmayı planlayan kişilerin belirtilen tarihlerde yeni çıkacak ürünü veya indirimi hatırlamasını sağlayacak. Ayrıca, bildirimlerle kullanıcılara ulaşacak bu hatırlatmanın hem ürünün veya indirimin çıkış anında hem de 15 dakika öncesinde yapılacağı da açıklamalar arasında yer aldı.

Bunun yanı sıra dev platform, hatırlatma butonuna basmadan önce kullanıcıların ürün hakkında yorum, fiyat ve daha birçok bilgiye gönderiye tıklayarak ulaşabileceğini de ifade etti. Ek olarak, alışveriş yapanların ürünlere olan ilgisinin artacak olmasının ‘Product Drops’ı markalar için de faydalı bir özellik yapabileceği aktarıldı.

Dior ve LEGO gibi dev markalarla yapılan ortaklıklarla sunulan yeni özelliğin şimdilik ABD’de bulunan iOS kullanıcıları tarafından kullanılabildiğini eklemeden geçmeyelim.