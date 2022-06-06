Elon Musk'ın arap saçına dönen Twitter'ı satın alma anlaşması iptal olacak gibi görünüyor. SEC'e bildirimde bulunan Musk, sahte hesaplarla ilgili soru işaretlerinin olduğunu, satın alma sürecinden dönebileceğini söyledi.

Dünyanın en zengin insanı olmakla birlikte Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin patronluğunu sürdüren Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Twitter'ı satın alma kararı ile gündeme gelmişti. Bu girişim, ilk etapta fazla heyecan verici olsa da sonraki süreçte sarpa sardı. Elon Musk ile Twitter Yönetim Kurulu'nun birbirine ters düşen açıklamaları oldu. Hatta Twitter hissedarları, Elon Musk'a dava bile açtılar. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) bildirimde bulunan Elon Musk, satın alma anlaşmasından vazgeçebileceğini söyledi. Bunun nedeni ise Elon Musk'ın bir süre önce gündeme getirdiği sahte hesap meselesiydi. Elon Musk'a göre Twitter'da çok fazla sahte hesap vardı ve bunların tespit edilmesi gerekiyordu.

"Twitter konuyu kapatmak istiyor"

Elon Musk'ın SEC'e yaptığı bildirimde Twitter hakkında oldukça sert ifadelere yer verildi. Milyarder iş insanı, sahte hesaplar hakkında kendisine sunulan teklifin işleri zorlaştırdığını ileri sürdü. Elon Musk'a göre Twitter, konuyu bir an önce kapatabilmek için böylesine girişimlerde bulunuyor. Eğer Elon Musk'ın iddialarının gerçek olduğu ortaya çıkarsa, Twitter bugünkü pozisyonundan çok daha geriye gitmiş olacak. Çünkü sahte hesaplar gerçekten de platformu ele geçirdiyse, bu durum Twitter'ın hisse senetlerine doğrudan yansıyacaktır.

Elon Musk, 9 Mayıs 2022'den beri çeşitli girişimlerde bulunduğunu ancak bu girişimlerin tamamının sonuçsuz kaldığını bildirdi. Musk, Twitter'ın kendi verilerini de yetersiz görmüş ve sahte hesap tespiti için kendi analiz yöntemlerini kullanmak istiyormuş. İşte tüm bunlar, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma girişimini sekteye uğratmış durumda... Önümüzdeki günlerde, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçtiği haberlerini size veriyor olabiliriz...