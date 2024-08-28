Sizce uçak kapılarının uçuş sırasında açılma ihtimali var mıdır? Böyle bir ihtimali düşünmek bile istemeyiz öyle değil mi?

Uçak yolculukları bazılarımız için hâlihazırda oldukça korkutucudur. Nihayetinde bulutların üzerindeyiz! Üstüne bir de kapılarının aniden açıldığını düşünün!

Gelin, böyle bir ihtimalin mümkün olup olmadığına bakalım.

Kabin ekibi uçak kapılarını açmak ve kapatmak için belirli prosedürleri takip eder.

Bu noktada dikkate alınması gereken en önemli şey, uçak kalkmadan önce kabin ekibi tarafından kapıların mekanik olarak kilitlenmesidir. Ekip, tüm yolcular bindikten sonra uçağın kapılarını kapatır ve kilitler.

Fakat kabin, tamamen güvenli hâle gelmeden önce yapılması gereken son bir adım daha vardır. Uçuş görevlileri, kapıyı geri itme işleminden önce kapı kontrolü yaparlar ve kapıları kapattıklarını ifade etmek için yüksek sesle “kol kapıları” şeklinde seslenirler.

Öte yandan basınçlı bir uçağın kapıları, havalandıktan sonra açılmaz.

Yani ne pilotlar ne uçuş görevlileri ne de yolcular, uçak havalandıktan sonra uçağın kapılarını isteseler de açamazlar. Çünkü kabin basıncı buna izin vermez. Kabin basıncı o kadar güçlüdür ki hiçbir insanın kuvveti, ona erişemez.

Özellikle yüksek irtifalarda kabin basıncı çok daha yüksek olur. Fakat düşük irtifalarda da kapıların üzerine binen yük, hiç kimsenin üstesinden gelemeyeceği kadar fazladır.

Kabinlerin kapıları tıpkı bir tıpa gibidir. Basınçla karşılaştıklarından onları kapatan konik bir şekle bürünürler. Ayrıca bazı kapılar tavana yani yukarı doğru çekilirken diğerleri dışarı doğru sallanır fakat önce içeriye doğru açılır.

Özetle uçuş sırasında uçak kapılarının açılması mümkün değildir. Böyle bir durum ancak çeşitli arızalar ve sistemsel hatalar sebebiyle gerçekleşebilir. Bu ihtimal de yine oldukça düşüktür.

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