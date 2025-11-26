Uçak Tasarımlarını Tamamen Değiştirebilecek Mühendislik Harikası: Aurora X-65

Aurora Flight Sciences isimli Boeing'e bağımlı firma, geleneksel uçak tasarımlarından çok farklıX-65 isimli bir uçağı tamamlamaya çok yakın. İşte , devrim yaratabilecek bu uçağın detayları.

Gelişen teknolojiler sayesinde artık uçaklar da yavaş yavaş değişiyor. Boeing bünyesinde faaliyet gösteren Aurora Flight Sciences isimli firmanın birkaç yıldır geliştirdiği** X-65 ismi **verilen yeni uçak da bunlardan biri. X-65, ABD’nin ordu tarafından kullanılmak üzere ileri seviye teknolojiler üretmekle görevli olan, Savunma Bakanlığına bağlı DARPA programının bir parçası olarak geliyor.

Ağustos 2025’te Aurora ve DARPA, X-65’in tamamlanması ve ilk uçuşunu yapması için bir anlaşma imzalamıştı. Geçtiğimiz günlerde de Aurora’dan uçağa ilişkin yeni açıklamalar geldi. Şirket, uçağın tasarımının detaylarını paylaşırken geliştirilme sürecinin devam ettiğini ve aracın yavaş yavaş şekillenmeye başladığını duyurdu.

Karşınızda Aurora X-65

Aurora, X-65 tasarımı ile geleneksel uçaklardan çok daha farklı bir yaklaşım sunacak. Kanatçıklar ve dümenler gibi bildiğimiz kontrol mekanizmaları uçağın eğim, dönüş ve sapma hareketlerini kontrol etmek için hava jetleriyle değiştiriyor. Aerodinamiğin bu şekilde iyileştirilmesiyle ağırlık ve mekanik karmaşıklık azaltılacak.

X-65 uçağı, Aurora’nın ABD’nin Batı Virginia eyaletinde bulunan Bridgeport tesisinde üretiliyor. Şirketin aktardığına göre uçağın gövdesi şekillenmeye başladı. Bu da yakında normalde gördüğümüz uçak tasarımlarından çok farklı yeni kanat tasarımına sahip aracın gerçeğe dönüşebileceğini gösteriyor. Paylaşılan görsellere baktığımızda aracın âdeta bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi görüneceğini görebiliyoruz.

Ocak 2026’da tamamlanması planlanıyor

Dümen, flap, kanatçık gibi unsurlar günümüz uçaklarında büyük önem taşır. Ancak bunların bazı dezavantajları da vardır. Hareket etmek için karmaşık mekanik sistemlere, bunları çalıştırmak için kontrol sistemlerine ve tüm bunları bir arada tutmak için yapısal elemanlara ihtiyaç duyarlar. Bu da daha fazla ağırlık, karmaşık sistemler ve yüksek maliyet demektir. diğer sorun ise, bu kontrol yüzeyleri için kullanılan tüm boşlukların, menteşelerin ve saptırıcı yüzeylerin daha fazla sürtünmeye yol açması ve bu da uçağın verimliliğini düşürmesidir.

İşte Aurora, yeni sistemiyle bunları kaldırıp yerine **Aktif Akış Kontrolü ismini verdiği sistemle değiştirecek **ve çok daha verimli bir uçak ortaya çıkaracak. Sistemde kanatlardaki ve kuyruktaki deliklerden, 14 kısımdan dikkatlice kontrol edilen hava jetleri püskürtülerek uçağın üzerinden akan hava akışı kesiliyor ve bu alanlar sanal kontrol yüzeylerine dönüştürülüyor.

Havacılık sektöründe devrim yaratma potansiyeline sahip** 9 metre kanat açıklığı ve 3100 kg brüt ağırlıkla** gelecek X-65 uçağının Ocak 2026’da tamamlanması bekleniyor. Yani çok kısa süre sonra gerçeğe dönüştüğünü görebiliriz. Daha sonrasında ise ilk uçuşu için heyecanlı bekleyiş başlayacak.