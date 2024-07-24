Uçaklarda Pencere Olmasının Birçoğumuzun Bilmediği Sebebi (Keyifle Bulutları Seyredelim Diye Değilmiş!)

2 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Kargo uçaklarının çoğunda bulunmayıp yolcu uçaklarında bulunan küçük ve oval pencereler, bir amaç uğruna orada. Peki hangi amaçla?

Eğer fobi durumu yoksa, uçak yolculuğu yaparken birçoğumuz pencere kenarını tercih ederiz ki uçuş sırasında güzel manzaranın keyfini çıkarabilelim.

Bu küçük, oval pencereler yalnızca keyifle bulutları izleyelim diye değil aslında. Uçaklarda neden pencere olduğuna ve bu pencerelerin neden özellikle oval yapıldığına daha yakından bakalım.

Klostrofobik (kapalı alanda kalma korkusu/kaygısı) hissetmemiz engelleniyor.

Uçak yolculuğu yaparken dışarıyı görebileceğiniz hiçbir şey olmadığını hayal edin. Düşüncesi bile nefesinizin daralmasına yetiyor değil mi? İşte uçaklarda pencere olması bizi bu şekilde büyük bir gerginlikten koruyor.

Kargo uçaklarına baktığımızda onlarda nadiren pencere olması da yolcu uçaklarında neden pencere olduğunun cevabını kanıtlar nitelikte. Çoğunlukla psikolojik etkenlerden dolayı.

Başka sebepleri de var elbette.

uçak cam

Acil bir durum olduğunda özellikle uçuş ekibi, pencerelerden bakarak dışarıda ne olup bittiğini değerlendirmeye çalışır. Mesela acil bir iniş yapılıyorsa pencereden dışarıyı görmek, daha güvenli bir tahliye yapılmasını sağlar.

Peki uçaklardaki pencereler neden oval?

uçak pencere

Güvenli bir uçuş için ideal olan, basıncın uçakta olabildiğince eşit miktarda dağılması fakat gövdenin belirli yerlerinde bulunan pencereler, basıncı yanlara doğru yönlendirir. Sivri köşelerdeki birim alana düşen kuvvet, katlanarak artış gösterir.

Ovallikler ise uçağın üzerine gelen hava basıncının, tüm yüzeye yuvarlak eğriler şeklinde yayılmasını sağlar ve olası çoğu hasar ve kazanın önüne geçmeyi hedefler. Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz aşağıdaki içeriğimize de göz atabilirsiniz:
İLGİLİ HABER

Neredeyse Tüm Pencereler Köşeliyken Gemilerinki Neden Yuvarlaktır?

Havacılık meraklılarını şöyle alalım:
İLGİLİ HABER

Uçaklar Seyir Hâlindeyken mi Daha Hızlı Yoksa Kalkışta mı? Hisleriniz Sizi Yanıltıyor Olabilir!
İLGİLİ HABER

Uçaklardaki Kara Kutu, Kırmızı Olmasına Rağmen Neden Kara Deniyor? Yürek Burkan Bir Sebebi Var!
İLGİLİ HABER

Futbol Sahası Büyüklüğündeki 5 Gün Boyunca Uçabilen Bu Uçak Neyin Nesi? (İyi Bir Amaç Uğruna Üretildi!)

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler