Kargo uçaklarının çoğunda bulunmayıp yolcu uçaklarında bulunan küçük ve oval pencereler, bir amaç uğruna orada. Peki hangi amaçla?

Eğer fobi durumu yoksa, uçak yolculuğu yaparken birçoğumuz pencere kenarını tercih ederiz ki uçuş sırasında güzel manzaranın keyfini çıkarabilelim.

Bu küçük, oval pencereler yalnızca keyifle bulutları izleyelim diye değil aslında. Uçaklarda neden pencere olduğuna ve bu pencerelerin neden özellikle oval yapıldığına daha yakından bakalım.

Klostrofobik (kapalı alanda kalma korkusu/kaygısı) hissetmemiz engelleniyor.

Uçak yolculuğu yaparken dışarıyı görebileceğiniz hiçbir şey olmadığını hayal edin. Düşüncesi bile nefesinizin daralmasına yetiyor değil mi? İşte uçaklarda pencere olması bizi bu şekilde büyük bir gerginlikten koruyor.

Kargo uçaklarına baktığımızda onlarda nadiren pencere olması da yolcu uçaklarında neden pencere olduğunun cevabını kanıtlar nitelikte. Çoğunlukla psikolojik etkenlerden dolayı.

Başka sebepleri de var elbette.

Acil bir durum olduğunda özellikle uçuş ekibi, pencerelerden bakarak dışarıda ne olup bittiğini değerlendirmeye çalışır. Mesela acil bir iniş yapılıyorsa pencereden dışarıyı görmek, daha güvenli bir tahliye yapılmasını sağlar.

Peki uçaklardaki pencereler neden oval?

Güvenli bir uçuş için ideal olan, basıncın uçakta olabildiğince eşit miktarda dağılması fakat gövdenin belirli yerlerinde bulunan pencereler, basıncı yanlara doğru yönlendirir. Sivri köşelerdeki birim alana düşen kuvvet, katlanarak artış gösterir.

Ovallikler ise uçağın üzerine gelen hava basıncının, tüm yüzeye yuvarlak eğriler şeklinde yayılmasını sağlar ve olası çoğu hasar ve kazanın önüne geçmeyi hedefler. Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz aşağıdaki içeriğimize de göz atabilirsiniz:

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