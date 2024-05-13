Uçağa bindiğimizde, tat alma duyumuz ilginç bir şekilde değişmeye başlıyor. Normalde severek yediğimiz bir gıdanın tadı, çok kötü gelebiliyor. Peki neden?

Daha önce uçakta yemek yediyseniz tatlarının biraz farklı olduğunu fark etmişsinizdir. Eğer bunun için hava yolu aşçılarına kızıyorsanız, onlara haksızlık yapıyorsunuz demektir çünkü uçakta yemeklerin tadının kötü olması aslında aşçılarla değil, sizinle ilgili bir şey.

Peki nasıl oluyor da gökyüzünde yükseldikçe sihirli bir değnekle dokunmuş gibi tat alma duyumuz değişiyor ve yediğimiz, içtiğimiz şeylerin tadı tuhaflaşıyor? Anlatalım.

Uçak kalkışa geçtiği andan itibaren tat alma duyumuz değişmeye başlıyor.

Uçağa bindiğimizde, kabinin içi ilk olarak koku duyumuzu etkiliyor. Uçak yükseldikçe ise hava basıncıyla beraber nem de düşüyor. Örneğin yaklaşık 9,14 km yükseklikteyken nem, %12’den daha az oluyor. Kafanızda oturması için şöyle diyebiliriz; çöllerden bile daha kuru.

Kuruluk ve düşük basıncın birleşimi, tatlı ve tuzlu yiyeceklere karşı duyarlılığı %30 civarında azaltıyor ancak ilginç bir şekilde ekşi, acı ya da baharatlı tatlar karşısında bir değişiklik olmuyor.

Bunun yanı sıra tat deneyimimizin %80’ini koku oluşturuyor. Koklamak için burnumuzdaki mukusun buharlaşması, nemsiz kabinde pek mümkün olmuyor ve böylece koku duyumuz düzgünce çalışmıyor.

Çok tuhaf gelebilir ancak gürültü bile tat alma duyusunu etkiliyor.

Bir araştırma, arka plan sesinin tat alma duyusunu değiştirebileceğini ortaya koydu. Yüksek gürültüyle yemek yiyenler, diğerlerine göre yemekleri az tuzlu ya da az tatlı olarak değerlendiriyordu. Bunun yanı sıra yiyecekleri daha “çıtır” geliyordu.

Bu yüzden uçağın içindeki gürültünün de tat alma duyumuzun üstünde etkisinin olmasına şaşırmamak gerek.

Artık uçak içi yemekler, bu faktörler göz önünde bulundurularak yapılıyor.

Hava yolları, yemeklerin kalitesini artırmak için yolcuların deneyimlerini göz önünde bulundurarak basınçlı ortamlarda veya uçakta tarifleri test ediyor. Bir nevi uçak içi simülasyon yapıyorlar.

Uçuşta servis edilen yiyeceklere çok daha fazla tuz ve baharat katıyorlar ve uygun baharatların kullanımına daha çok önem veriyorlar. Tarifler, kabindeki tat alma duyusunu hesaba katacak şekilde ek tuz ya da baharatlarla değiştiriliyor. Böylece yükseldikçe değişen tat alma duyumuz biraz daha normal hissediyor.

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