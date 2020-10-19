İstanbul Gelişim Üniversitesi Mekatronik Bölümü mühendisleri ve öğrencileri tarafından geliştirilen uçan araba Tusi, açık alanda test edildi. 100 kilogram ağırlığındaki araç, 2,5 saatte şarj olup 8-9 dakika havada kalabiliyor.

İlk olarak 2019 yılında TEKNOFEST'te teknoloji severlerle buluşan ve büyük beğeni toplayan uçan araç Tusi, kapalı alan test sürüşlerinin ardından geçtiğimiz gün açık alanda test edildi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Mekatronik Bölümü mühendisleri ve öğrencileri tarafından geliştirilen araç, Başakşehir Şehit Erdem Özçelik Stadı’nda test edildi.

Adını 13. yüzyılda yaşamış Fars bilim insanı Nasîrüddin Tûsî'den alan araç hakkında konuşan Ar-Ge mühendisi Umut Uz, 6 motorlu altyapı üzerine kurulan aracın 100 kilogram ağırlığında olduğunu ve 80 kilogram ağırlığındaki bir kişiyi rahatlıkla seyahat ettirecek özellikte olduğunu söyledi. Uz, aracın karada ve havada gidebilecek şekilde tasarlandığını da sözlerine ekledi.

2,5 saatte şarj oluyor, 9 dakika havada kalabiliyor:

Tusi hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunan Umut Uz, aracın 30 kilometrelik bir uçuş menzili olduğunu belirterek "Karada ise yaklaşık 160 kilometrelik bir menzili var, bu bağlamda da altyapısı iddialı. Elektrikli araç, karbon fiber gövde uçuş özelliğine sahip. 6 tane motor ile yaklaşık olarak 180 kiloluk bir itiş değerimiz mevcut, bataryalarımız yaklaşık olarak 2-2,5 saatte şarj oluyor ve ardından 8-9 dakikalık bir uçuş yapabiliyor" ifadelerini kullandı.

Uçuşların şimdilik 10 metre civarında gerçekleştirildiğini bildiren Uz, "Şu an halihazırda test uçuşlarımız 10 metre civarında gerçekleşiyor. Belli başlı limitin üstüne çıktığımız zaman havadaki rüzgâr direnci devreye giriyor. İlk prototip olduğundan dolayı bizim için yeterli diyebilirim, istediğimiz sonuçlara ulaşıyoruz" dedi.

'Çeşitli yatırımlarla hayata geçirmeyi planlıyoruz'

Daha fazla yatırımla projeyi ilerleteceklerini söyleyen Uz, “İlerleyen dönemlerde çeşitli yatırımlarla bunu hayata geçirilebilir hale getirmeyi planlıyoruz ve gerçekten uçan arabamızın içine bir insan binerek seyahat edilebilir bir yapıya büründürmek istiyoruz. Şu an bildiğiniz gibi Sivil Havacılık kuralları gereğince insan taşımak zor ve sıkıntılı bir süreç. Bu yüzden testlerimizi 80 kiloluk bir ağırlık içerisine yerleştirerek yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen test sürüşlerinden memnun kaldığını belirten üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ise "Uçan araba teknolojisinde Türkiye olarak gücü elinde bulunduran bir ülke konumunda olmak için çalışmalara devam edeceğiz" dedi.