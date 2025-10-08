Telefonlara Bilgisayar Seviyesinde Depolama Alanı Getirecek UFS 5.0 Duyuruldu

Elektron Aygıt Mühendisliği Konseyi (JEDEC), telefonlarda kullanılacak yeni depolama standardı UFS 5.0'ı duyurdu. Yeni nesil, büyük iyileştirmelerle geliyor.

Depolama performanstan saklama alanına kadar telefonlarımız için büyük bir önem taşıyor. Tabii ki her alanda olduğu gibi depolama konusunda da sürekli gelişmeler yaşandığını görüyoruz. Şimdi ise tüm telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir duyuru yapıldı. Ortak Elektron Aygıt Mühendisliği Konseyi (JEDEC), **yeni depolama standardı UFS 5.0’ı **duyurdu.

UFS 5.0, yeni depolama standardı olarak önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek telefonlarda yerini almaya başlayacak. Yeni nesil, depolama konusunda birçok gelişmiş özelliği kullanıcılara getirecek.

Önceki nesilden 2 kat daha iyi performans veriyor

Yeni UFS 5.0 depolama standardı, mobil cihazlarda performans ve enerji verimliliğini artırması için tasarlandı. JEDEC’in aktardığına göre yeni nesilde önceki nesle kıyasla 2 kat daha iyi performans sunuluyor. Daha da dikkat çeken şey ise UFS 5.0’ın başlangıçta UFS 4 için tasarlanmış donanımlarda geriye uyumluluk sunacak olması.

UFS 5.0, sıralı performansı** 10,8 GB / sn bant genişliğine** yükselere 2 kat artıracak. UFS 4.0 ve 4.1 standartlarında 5,8 GB/sn’ye kadar bant genişliği vardı. Yani çok daha hızlı hâle geleceğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda bağlantı eşitleme özelilği daha iyi sinyal kararlılığı sağlanacak, özel güç rayı ile fiziksel ve bellek katmanları arasındaki gürültü izole edilip güvenilirliği daha da iyileşecek.

Önemli iyileştirilmeler sunacak UFS 5.0 depolama standardı için paylaşılan bilgiler bu kadar. JEDEC, yeni standart için bir çıkış tarihi vermedi. Söyleyebileceğimiz tek şey önümüzdeki aylarda çıkacak telefonlarda bu depolama alanı standardını göreceğimiz. İlk cihazın ne olacağını bilmiyoruz.