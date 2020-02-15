20 Euroya Hangi Ülkeden Kaç Litre Yakıt Alabilirsiniz?

Ülkemizde fiyatı sürekli olarak yukarı doğru ivmelenen benzin ve dizel yakıtlarının fiyatları, diğer dünya ülkelerinde nasıl bir seyir izliyor? 20 euroya hangi ülkeden ne kadar benzin ve dizel yakıt alınabiliyor?

Son yıllarda ülkemizde bir petrol fiyatları bir de döviz kurları oldukça hareketli bir seyir içerisinde bulunuyor. Özellikle doların, TL karşısında değer kazanıp, kaybetmesi ülkemizdeki petrol fiyatlarına da yansıyor.

Peki diğer ülkelerde durum ne? Farklı ülkelerde de petrol fiyatları bizdeki kadar dalgalı bir seyir izliyor mu? Bu sorunun cevabını arayan Motor1, 20 euroya hangi ülkede ne kadar benzin alınabileceğini sıraladı. Gelin bu sıralamaya hep birlikte bakalım.

İtalya

İtalya’da benzin litre fiyatı 1,558 euro, dizelin litre fiyatıysa 1,448 euro. Yani İtalya’da 20 euroya 12,836 litre benzin, 13,812 litre dizel yakıt satın alınabiliyor.

Fransa

Fransa’da bir dizel ve iki farklı benzin türü oldukça popüler bir şekilde kullanılıyor. Yakıtların litre fiyatlarıysa şöyle: dizel, 1,4028 euro; 95 oktan benzin, 1,4989 euro; 98 oktan benzin, 1,5607 euro. Yani 20 euroya 14,257 litre dizel, 13,343 litre 95 oktan benzin, 12,817 litre 98 oktan benzin alınabiliyor.

Birleşik Krallık

Bildiğiniz gibi Birleşik Krallık, Euro Bölgesi’nde yer almıyor ve euroya göre daha değerli olan sterlini kullanıyor. 20 euro, 16,83 sterline karşılık geliyor ve bu miktara da 13,42 litre benzin, 12,186 litre süper benzin, 13,057 litre dizel alınabiliyor.

Almanya

Listedeki birçok ülke gibi euro kullanan Almanya’da benzinin litre fiyatı 1,379 euro, dizelin litre fiyatı ise 1,243 euro. Yani Almanya’da 20 euro ile 14,503 litre benzin, 16,096 litre de dizel yakıt alınabiliyor.

İspanya

2 çeşit benzin ve 2 çeşit de dizel türünün satıldığı İspanya’da 20 euroya 15,349 litre 95 oktan benzin, 13,441 litre 98 oktan benzin, 16,584 litre A dizel, 15,432 litre A Plus dizel yakıt alınabiliyor.

Türkiye

Motor1 tarafından bu liste yapıldığında euro/TL kurunda 20 euro, 131,87 TL’ye denk geliyor. Yani 20 euroya 19,608 litre benzin, 20,668 litre de dizel yakıt alınabiliyor.

Brezilya

Brezilya’da yerel para birimi olarak real kullanılıyor ve 20 euro, 94,59 reale denk geliyor. Yani Brezilya’da 20 euroya 20,753 litre benzin, 25,030 litre dizel alınabiliyor.

ABD

Bildiğiniz gibi ABD’de dolar kullanılıyor ve 20 euro, 21,82 dolara denk geliyor. Ölçü birimlerini de birçok dünya ülkesine göre farklı kullanan ülkede benzin, galon üzerinden fiyatlandırılıyor. 1 galon, yaklaşık olarak 3,785 litreye denk geliyor ve benzin için litre başına fiyat 83,21 sente denk geliyor.

Los Angeles üzerinden yapılan fiyatlandırmaya göre ABD’de 20 euro ile 26,233 litre benzin, 21,392 litre dizel satın alınabiliyor. Tabii ABD içerisinde şehirden şehire göre benzinin litre fiyatında oynamalar olabiliyor ve 20 euroya 40 litre benzin bile alınabiliyor.

Rusya

20 euronun yaklaşık olarak 1.376,2 rubleye denk geldiği Rusya’da 20 euroya 29,468 litre benzin, 29,405 litre dizel alınabiliyor.