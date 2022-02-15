Uluslararası İstatistik Kurumu'ndan TÜİK Açıklaması

Uluslararası İstatistik Kurumu, bugün paylaştığı açıklamada TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in görevden alınmasının endişe yarattığını ifade etti. Kurum, TÜİK'in görevden alma prosedürlerinin şeffaflığının da endişeye neden olduğunu belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Sait Erdal Dinçer, 29 Ocak günü yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla görevden alınmıştı. Resmî Gazete’de yayımlanan kararla Dinçer’in yerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya atanmıştı. Bugün, bu görev değişikliğiyle ilgili uluslararası bir kurumdan kritik bir açıklama geldi.

Uluslararası İstatistik Kurumu (ISI), bugün paylaştığı açıklamada Türkiye İstatistik Kurumu’na yönelik önemli ifadelere yer verdi. TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer’in hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden alınmasına odaklanan açıklamada TÜİK'in çalışmalarında profesyonelliğin ihlaline ilişkin hiçbir kanıtın sunulmadığı belirtildi. Uluslararası İstatistik Kurumu’nun açıklaması şu şekildeydi:

“ISI'nin Mesleki Etik Bildirgesi ve BM'nin Resmi İstatistiklerin Temel İlkeleri, kamu söylemi için güvenilir bilgi sağlanmasını sağlamak ve karar vermeye yardımcı olmak amacıyla istatistikler için profesyonel ve bilimsel standartları açıkça ortaya koymaktadır.

Uluslararası İstatistik Kurumu ISI ve Uluslararası Resmi İstatistikler Derneği IAOS, ülkenin yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde, Sait Erdal Dinçer'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkanlığından kısa süre önce görevden alınmasından derin endişe duymaktadır. TÜİK bünyesinde, Cumhurbaşkanlığı görevi de dahil olmak üzere, atama ve görevden alma prosedürlerinin şeffaflığına ilişkin mükerrer endişeler, kurumun güvenilirliğini önemli ölçüde zedelemektedir.

TÜİK'in çalışmalarında profesyonelliğin ihlal edildiğine dair hiçbir kanıt sunulmamakla birlikte, ISI ve IAOS, diğer benzer durumlarda olduğu gibi, resmi istatistiklerin üretilmesine siyasi müdahale olarak gördüğümüz şeye karşı net bir duruş sergilemelidir. Türk makamlarının, TÜİK'in uluslararası standartları tam olarak karşılayan nesnel istatistikler sağlayabileceğine dair güvence vermesini bekliyoruz. Bu, yalnızca hükümete değil, genel olarak Türk toplumuna da hizmet eden ve güvenilir istatistiklere dayanan mali piyasalar da dahil olmak üzere uluslararası toplum tarafından saygı duyulan Türkiye'nin resmi istatistiklerine olan güveni sağlamanın aracı olacaktır.”