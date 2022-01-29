Açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığına yönelik eleştiriler sebebiyle halkın tepkili olduğu TÜİK'te yeni bir gelişme yaşandı. TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in görevden alındığı Resmi Gazete'de duyuruldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), açıkladığı enflasyon rakam ve verileri sebebiyle bir süredir ülkenin gündeminde. Pek çok ekonomist ve halktan insan da dahil olmak üzere muhalefet tarafından gerçek dışı olarak nitelendirilen ve güven vermeyen TÜİK verileri, uzun süre boyunca pek çok tartışmaya konu olmuştu.

Tartışmalar devam ederken TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer, iki gün önce de TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri ile hissedilen enflasyon arasındaki farka dair yaptığı “Halkın enflasyonu kişiden kişiye değişir” açıklaması ve TÜİK’in yaşam maliyetlerini hesaplayan bir kurum olmadığını söylemesiyle de gündeme gelmişti. Açıklamalarıyla tartışmaları iyice alevlendiren Dinçer’in görevden alındığı bildirildi.

Görevden alınan Dinçer'in yerine atanan isim de belli oldu

Çok kısa bir süre öncesinde Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bir kurumda üst düzey bir istifanın yaşandığını aktarmış; ancak istifa eden kişinin adını vermemişti. Bunun ardından bu iddianın doğruluğunu iki ayrı kaynaktan teyit eden gazeteci İsmail Saymaz ise bahsedilen ismin TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer olduğunu ifade etmişti.

Konuya dair TÜİK’ten herhangi bir açıklama gelmezken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yaşanan bu enflasyonun suni olduğu ve kendilerinden kaynaklanmadığı; ancak bunun vurgusunun yeterince yapılmadığı gerekçesiyle Dinçer’e oldukça tepkili olduğu iddia edilmişti. Eleştirilerin hedefindeki TÜİK verileri için Dinçer ise “Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum.” şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Bu haber ve iddiaların üzerine tahmin edilen oldu ve Dinçer görevden alındı. Dinçer’in TÜİK Başkanlığı görevinden alındığı kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ıslak imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Göreve Şubat 2021’de atanan Dinçer’in yerine atanın isim ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya oldu. Buna ek olarak TÜİK Başkan Yardımcılığı konumuna da Doç. Dr. İbrahim Demir atandı.