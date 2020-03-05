UNISOC, 6nm Entegre 5G İşlemcisi T7520'yi Tanıttı

Çin merkezli yarı iletken üreticisi UNISOC ya da eski adıyla Spreadtrum, entegre 5G modeme sahip ilk mobil uygulama işlemcisini duyurdu. T7520 olarak adlandırılan yonga seti, 6nm EUV (aşırı ultraviyole litografi) teknolojisi kullanılarak üretilen dünyanın ilk çiplerinden bir tanesi konumunda.

Akıllı telefonlar için yonga setleri üreten Şangay merkezli UNISOC firması, T7520 adını verdiği entegre 5G modeme sahip ilk mobil işlemcisini tanıttı. 6nm EUV (aşırı ultraviyole litografi) teknolojisi kullanılarak üretilen dünyadaki ilk yonga setlerinden biri olan UNISOC T7520, dört adet yüksek performanslı Arm Cortex-A76 çekirdek, dört adet enerji tasarruflu Arm Cortex-A55 çekirdek ve 4K çözünürlük ve HDR10+ ile birden çok ekranı destekleyen Arm Mali-G57 GPU ile birlikte geliyor.

Çipte, 100 megapiksele kadar sensör ve çoklu kamera işleme özelliğini destekleyen dört çekirdekli bir ISP bulunuyor. UNISOC T7520 ayrıca şirketin kripto algoritmalarının çoğunu destekleyen Secure Element (Güvenli Öğe) işlemcisini de destekliyor. İşlemci bu sayede şifreli video görüşmeleri gibi yoğun işlem gerektiren görevleri kolaylıkla yerine getirebiliyor.

5G NR TDD+FDD teknolojisini destekleyen UNISOC T7520, SA ağlarında 3,25 Gbps hıza kadar çıkabiliyor. Çinli firma, yeni mobil işlemcisinin, akıllı telefon üreticilerinin makul fiyatlı 5G telefonlar geliştirmelerini sağlamak için tasarlandığını söylüyor.

6nm EUV (aşırı ultraviyole litografi) teknolojisi kullanılarak yapılan UNISOC T7520’nin ne zaman piyasaya sunulacağı henüz açıklanmadı ancak işlemcinin bu yıl içinde pazardaki yerini alması bekleniyor.