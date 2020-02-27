MediaTek, yapay zeka destekli 8 çekirdekli yeni işlemcisi Helio P95'i tanıttı. Yeni nesil yonga seti, 5G desteği sunmasa da, 2020 model akıllı telefonlara modern özellikler sunacak.

MediaTek son birkaç aydır orta seviye işlemci serisini güçlendiriyor. Şirket en son akıllı telefon kullanıcılarının ileri teknoloji oyunların tadını çıkarması için Helio G90, G80 ve G70 işlemcilerini tanıtmıştı. Yonga üreticisi bugün ise 64 MP kamera, 21:9 ekranlar ve çok daha fazlası için destek sağlayan Helio P95 adlı yeni işlemcisini duyurdu.

MediaTek Helio P95, geçtiğimiz yıl tanıtılan Helio P90'ın halefi olarak karşımıza çıktı. Yeni işlemci, 2.2 GHz hıza sahip iki adet yüksek performanslı ARM Cortex-A75 çekirdeği ve 2.0 GHz frekans hızına ulaşabilen 6 adet verimlilik odaklı ARM Cortex A-55 çekirdeği ile toplam sekiz çekirdekli bir işlemci olarak karşımıza çıkıyor. Helio P95 ayrıca P90'a göre %10'luk bir performans artışı sunan Imagination PowerVR GM 94446 GPU içeriyor.

Helio P95, önceki nesil işlemciye kıyasla yine %10'luk bir artış elde etmeye yardımcı olan yeni yapay zeka işlem birimi APU 2.0 ile öne çıkıyor. Yonga seti ayrıca 8 GB'a kadar LPDDR4x RAM ve UFS 2.1 depolama standardını destekliyor. Ayrıca, 64 MP kameraları veya 24 + 16 MP çift kamera sistemlerini, AI-NR gibi yapay zeka geliştirmelerini ve 6 kat daha hızlı ve 2.25 kat daha yüksek çözünürlüğe sahip donanım derinlik motoru sayesinde gelişmiş portre çekimini destekliyor.

Helio P95, akıllı ağ, hızlı dokunmatik ekranlar ve canlı görseller için MediaTek HyperEngine entegre olarak geliyor. Yonga seti bu sayede 21:9 en boy oranında 2520 x 1080 piksele kadar çözünürlükteki ekranları, 4G ​​LTE Cat-12 indirme hızlarını ve Cat-13 yükleme hızlarını destekliyor. Ayrıca WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 için de destek sunuyor.

MediaTek, Helio P95 tarafından desteklenen akıllı telefonları henüz açıklamadı. Ancak söylentiler, Hindistan'da 2 Mart'ta piyasaya sürülecek olan Oppo Reno 3 Pro'nun yeni işlemciyle çalışan ilk telefon olacağı yönünde.