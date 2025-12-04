Tümü Webekno
Üniversite Öğrencilerine "ÖTV'siz Bilgisayar, Telefon" Teklifi Meclise Sunuldu (Ama Bir Şartı Var)

MHP, öğrencilere ÖTV'siz telefon, bilgisayar almayı sağlayacak bir kanun teklifini meclise sundu. Kabul edilirse bu şekilde telefon almak için sadece tek bir şart aranacak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yüksek kur oranları ve ÖTV gibi vergiler nedeniyle telefon ve diğer ürünlerin fiyatları ülkemizde çok yüksek seviyelere ulaşmıştı. Bu yüzden de özellikle de öğrenciler gibi genç kullanıcılar, yeni cihazlar almakta çok zorlanıyordu. Hâlihazırda telefonlarda 9500 TL altı cihazlar için destek var ancak bu skalada hem sayısı çok az hem de en giriş seviye telefonlar olduğu için pek işe yaramıyor.

Şimdi ise bu konuda heyecanlandırıcı bir gelişme yaşandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, üniversite öğrencilerinin elektronik cihaz alımlarını kapsayan yeni düzenleme için TBMM'ye kanun teklifi sunduklarını açıkladı.

2 yıl kullanım şartıyla ÖTV’siz telefon veya diğer elektronik cihazları almayı sağlayacak

Özdemir, X üzerinden bu kanun teklifini duyurdu. Teklifin; daha önce cep telefonu, tablet, bilgisayar alımlarında belirli koşullarda vergi indirimi olmasını sağlayan uygulamanın kapsamını genişleteceğini belirtti ve neler içerdiğine dair de bilgiler paylaştı.

Buna göre teklif, üniversite öğrencisi kullanıcıların** 2 yıl kullanma şartı karşılığında ÖTV’siz telefon, bilgisayar gibi elektronik ürünler almasına** olanak tanıyor. Üstelik cihazın fiyatı gibi hiçbir kısıtlama yok. Yani her şeyde geçerli olacak bir uygulama. 169 bin TL’Lik iPhone 17 Pro Max’ten güçlü oyun bilgisayarlarına kadar hepsinde kullanılabilecek.

Teklif ile ilgili bildiklerimiz şimdilik bu kadar. TBMM’nin kabul edip etmeyeceğini ve teklifin kanunlaşıp kanunlaşmayacağını zamanla göreceğiz. Şu anda telefonlarda ÖTV oranı fiyatlarına göre %40-%50 civarlarında değişiyor. Ancak üst düzey telefonların hepsinde** %50 ÖTV var**. Örneğin iPhone 17 Pro’da 30 bin TL’lik bir ÖTV bulunuyor. Bu da cihazın 108 bin TL yerine 78 bin TL’ye alınabileceği anlamına geliyor.

