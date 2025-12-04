Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

"Benim Yerime İmza Atar mısın?" Devri Bitti: Üniversitelerde QR Kodla Yoklama Alma Dönemi Başladı

Üniversitelerde yoklama artık QR kodla alınıyor. Kağıt imza devri kapanırken sahte yoklamaların da önüne geçiliyor. Sistem derslikte anlık QR kod üretip öğrencinin telefondan okutmasıyla çalışıyor.

"Benim Yerime İmza Atar mısın?" Devri Bitti: Üniversitelerde QR Kodla Yoklama Alma Dönemi Başladı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre üniversitelerde kağıt imza ile yoklama dönemi sona eriyor. Derslerde anlık QR kod üretilerek öğrencilerin telefonuyla okutması sağlanıyor. Böylece yoklama süresi kısalıyor ve bilgiler anında dijital sisteme işleniyor.

Yeni yöntemde her ders için özel ve kısa ömürlü bir QR kod üretiliyor. Öğrencilerin sınıfta bulunması gerekiyor, bu da sahte yoklamayı neredeyse imkânsız hâle getiriyor. Kağıt kullanımının azalması da önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

fsd456fsd45645f6sd56

QR tabanlı yoklama sistemi, güvenliği artırması ve ders yönetimini kolaylaştırması nedeniyle üniversitelerde hızla yayılıyor. Dijital kampüs hedeflerinin bir parçası olan bu yöntem, hem öğrenciler hem de akademisyenler için daha pratik bir süreç sunuyor.

Yakın gelecekte bu sistemin daha da yaygınlaşması ve konum doğrulama gibi ek güvenlik adımlarıyla gelişmesi bekleniyor. Üniversitelerde tamamen dijital yoklama sürecine geçiş artık kaçınılmaz görünüyor.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

BİM, Bu Hafta Ucuza Tuşlu Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı ve Özellikleri

BİM, Bu Hafta Ucuza Tuşlu Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Aralık 2025 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: SuperB'de 600 Bin TL İndirim Var!

Aralık 2025 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: SuperB'de 600 Bin TL İndirim Var!

Aralık 2025 Toyota Fiyat Listesi: Dünyanın En Çok Satılan Otomobillerinden Biri Artık Türkiye'de Satılmıyor

Aralık 2025 Toyota Fiyat Listesi: Dünyanın En Çok Satılan Otomobillerinden Biri Artık Türkiye'de Satılmıyor

"Aradığını Görmemişim" Yalanı Tarih Oluyor: Android Telefonlara "Arama Nedeni" Özelliği Geliyor

"Aradığını Görmemişim" Yalanı Tarih Oluyor: Android Telefonlara "Arama Nedeni" Özelliği Geliyor

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

Telefon gibi USB-C takıp şarj edebileceğiniz pil tanıtıldı

Telefon gibi USB-C takıp şarj edebileceğiniz pil tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim