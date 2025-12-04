"Benim Yerime İmza Atar mısın?" Devri Bitti: Üniversitelerde QR Kodla Yoklama Alma Dönemi Başladı

Üniversitelerde yoklama artık QR kodla alınıyor. Kağıt imza devri kapanırken sahte yoklamaların da önüne geçiliyor. Sistem derslikte anlık QR kod üretip öğrencinin telefondan okutmasıyla çalışıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre üniversitelerde kağıt imza ile yoklama dönemi sona eriyor. Derslerde anlık QR kod üretilerek öğrencilerin telefonuyla okutması sağlanıyor. Böylece yoklama süresi kısalıyor ve bilgiler anında dijital sisteme işleniyor.

Yeni yöntemde her ders için özel ve kısa ömürlü bir QR kod üretiliyor. Öğrencilerin sınıfta bulunması gerekiyor, bu da sahte yoklamayı neredeyse imkânsız hâle getiriyor. Kağıt kullanımının azalması da önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

QR tabanlı yoklama sistemi, güvenliği artırması ve ders yönetimini kolaylaştırması nedeniyle üniversitelerde hızla yayılıyor. Dijital kampüs hedeflerinin bir parçası olan bu yöntem, hem öğrenciler hem de akademisyenler için daha pratik bir süreç sunuyor.

Yakın gelecekte bu sistemin daha da yaygınlaşması ve konum doğrulama gibi ek güvenlik adımlarıyla gelişmesi bekleniyor. Üniversitelerde tamamen dijital yoklama sürecine geçiş artık kaçınılmaz görünüyor.