Günümüzde elinde en fazla Bitcoin bulunduran şirket olan MicroStrategy’nin kurucusu Michael Saylor, Bitcoin’in Türkiye için bir umut olduğunu açıkladı. Saylor, daha önce Türkiye’nin Bitcoin alması durumunda TL’nin değer kazanacağını belirtmişti.

Kripto para piyasası son günlerde yatırımcılarının yüzlerini fazlasıyla güldürdü. Bitcoin, geçtiğimiz gün 67 bin doları görerek tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı. Bitcoin’in ardından bugün de Ethereum devreye girdi ve 4.300 barajını aşarak yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirledi.

Bitcoin bu şekilde artmaya devam ederken Bitcoin’in en büyük kurumsal destekçilerinden birisi olan MicroStrategy’nin kurucusu Michael Saylor’dan Türkiye’ye yönelik yeni bir açıklama geldi. Daha önce Bitcoin’in neden önemli olduğunu Türkiye örneğiyle anlatan Saylor, bu kez Türkiye’ye doğrudan bir öneri niteliği taşıyan paylaşım yaptı.

"Bitcoin, Türkiye için bir umut"

Michael Saylor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kripto para analisti Jan Wuestenfeld’in Türk Lirası hakkındaki paylaşımına cevap verdi. Jan Wuestenfeld, paylaşımında Türk Lirası ve dolar paritesinin yıllık grafiğine yer verdi ve yalnızca geçtiğimiz yıl TL’nin dolar karşısında %15,18 değer kaybettiğini gösterdi. Birkaç yıllık bir süreç göz önünde alındığındaysa tablo daha da kötüydü. TL, 2013 yılından bu yana dolara karşı %80’lik değer kaybı yaşadı.

Jan, Merkez Bankası’nın son faiz kararını da sert bir şekilde eleştirdikten sonra paylaştığı bir diğer Tweet’te “Bitcoin bunu düzeltebilir!” ifadesine yer verdi. Jan’ın TL/dolar karşılaştırmasını alıntılayan MicroStrategy kurucusu Michael Saylor’sa şu ifadeleri kullandı:

“Bitcoin, Türkiye için bir umut.”

Michael Saylor, daha önceki açıklamasıyla da Türkiye gündemine oturmuştu:

Michael Saylor, daha önce yaptığı Bitcoin – Türkiye açıklamasıyla da gündemimize gelmişti. Kendisi, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda Türkiye’nin şu anda 5 milyar dolarlık Bitcoin alması durumunda 5 yıl içinde bu paranın 50 milyar dolar olabileceğini, böylece TL’nin değerinin artacağını açıklamıştı. O açıklamanın detaylarını öğrenmek için aşağıdaki haberimize bakabilirsiniz.