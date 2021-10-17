Bugün elinde en fazla Bitcoin bulunduran şirket olan MicroStrategy’nin kurucusu Michael Saylor, yaptığı bir röportajda Türkiye’ye bir örnek üzerinden tavsiye verdi. Saylor, Türkiye’nin bugün 5 milyar dolarlık Bitcoin alması durumunda 5 sene içinde 50 milyar dolara sahip olacağını açıkladı.

Son günlerde hızlı bir şekilde yükselmeye devam eden Bitcoin, 15 Ekim tarihinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 64 bin 854 dolara en yakın seviyesine ulaştı. Bitcoin, 62 bin 933’ü görerek yatırımcılarını heyecanlandırdı. Kripto para borsasının en dev ismi, şu dakikalarda 61 bin seviyelerinde dolaşıyor.

Bitcoin, elbette yalnızca son günlerdeki yükselişiyle gündemde değil. Bitcoin, aynı zamanda yapılan yatırımlarla da gündemde kalmaya devam ediyor. Öyle ki kripto para birimi, ilk kez bir ülkenin resmi para birimi haline dönüştü (El Salvador). El Salvador, bu kararıyla olumlu ve olumsuz pek çok yorumla karşılaşmış olsa da bugünlerde yaptığı yatırımın katkısını kesinlikle görüyor.

Türkiye’ye de Bitcoin satın alma önerisi geldi:

Bugünlerde biz El Salvador’un Bitcoin’den elde ettiği kârı merak ederken MicroStrategy kurucusu Michael Saylor, katıldığı bir röportajda Türkiye’ye bir Bitcoin önerisi yaptı. 110 bini aşkın Bitcoin’e sahip olan şirketin kurucusu, Bitcoin’in öneminden ve dünyaya neler kazandırdığından bahsederken Türkiye üzerinden bir örnek verdi. Michael Saylor’ın sözleri şu şekilde başladı:

"San Francisco’nun tamamını 130 milisaniyede evrenin herhangi bir yerine taşıyabileceğimi söylesem bunun oldukça havalı olduğunu düşünürsünüz. Ancak ‘saniyede yalnızca 7 işlem yapabiliyorum, VISA hızlı çalışıyor’ desem bunun çöp olduğunu söylersiniz. Bu neyi taşıdığınızla alakalı. Böyle düşündüğünüzde şunu görürsünüz: Ödeme ağı, 21. yüzyıl ekonomisini inşa ettiğiniz ağdır. Uygulama katmanı, PayPal, Google ve Apple Pay, Amazon Pay, Fidelity, hayat sigortanız ve ETF’tir. Diyelim ki New York şehri, şehirdeki herkesin faydası için 10 milyon dolar Bitcoin alarak vergileri sonsuza kadar tamamen ortadan kaldırıyor. Bu bir türevdir (değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine doğrudan bağlı olan finansal araç). Bunu yapabilirler."

Saylor, bu sözlerin hemen ardından aynı örnek üzerinden Türkiye hakkında şunu söyledi:

“Türkiye, Merkez Bankası hazinesine 5 milyar dolar değerinde Bitcoin alabilir ve bu, önümüzdeki 5 yıl içinde 50 milyar dolara dönüşür. Böylece para birimlerini güçlendirebilirler ve Türkiye’deki 50 milyon kişi, Bitcoin’in bir türevi olacak Türk Lirası’na sahip olur.

Yani bunu (Bitcoin’i) nasıl ölçeklendirebilirsiniz? Pek çok insan bunun taban katmanda ölçeklendirilmesi gerektiğini düşünüyor, bu kişiler kesinlikle bilgilendirilmemişler. Onu taban katmanda ölçeklendirmemize gerek yok. Nijerya ya da Zimbabwe gibi ülkenizi düzeltmek mi istiyorsunuz, ülkenizi düzeltmek için yapacağınız şey 2 – 3 milyar dolarlık Bitcoin almak ve para biriminizi yeniden Bitcoin almak için tedavüle çıkarmaktır. ‘Bitcoin standardı’ budur. Böylece vatandaşlarınızın her biri açlıktan ölmekten kurtulur ve düzgün bir hayat yaşamaya başlar. Bence bunu her yerde göreceksiniz ve bu bir yarıştır. Tepedekileri belirleyen kimdir? Bitcoin’dir.”

Michael Saylor’ın bir ülkeyi düzeltmek için Bitcoin’i satın alması gerektiği düşüncesi hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın.