Binance Türkiye, MASAK tebliği nedeniyle önemli bir karar aldığını duyurdu. 4 Temmuz itibarıyla Binance TR üzerinden kripto varlıkların çekimlerine bekleme süresi getirildi.

Binance Türkiye, 28 Haziran tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği nedeniyle bazı değişikliklere gitti. Kara para aklamanın önüne geçmek için alınan bu düzenlemenin ardından dev borsa, kullanıcı güvenliğini artırmak ve yasal yükümlülüklere tam uyumluluk sağlamak amacıyla böyle bir karar aldığını ifade etti.

Şirketin yeni kararını basitçe anlatacak olursak kripto varlık çekimlerinde bekleme süresi uygulanacak. Uygulama, 4 Temmuz 15.00 itibarıyla resmen başlatıldı. Bu kapsamda kripto varlık bakiyelerinin çekiminde 72 saatlik bekleme süresi uygulanacak.

Türk Lirası çekimlerini kapsamıyor, yalnızca kripto çekimleri için uygulanacak

Binance, yaptığı açıklamada bu uygulamanın bankalara yapılan Türk Lirası transferlerini kapsamadığının altını çizdi. Yalnızca kripto varlık çekimlerinde uygulanacak. Ayrıca Binance Transfer özelliği üzerinden kendi T.C. kimlik numarasıyla eşleşen kripto varlık cüzdanlarında yapılan işlemler de kapsanmayacak.

Yeni uygulama kapsamında dünden itibaren 72 saatlik bekleme süresi uygulanmaya başladı. Kullanıcı hesabına yapılan tüm yeni kripto varlık yatırımları veya alım/takas işlemleri sonucunda oluşan kripto bakiyeleri de 72 saatlik süreye tabi olacak. 72 saatin ardından gerçekleştirilen çekim veya transfer işleminden sonra hesapta bulunan diğer kripto varlıklar veya hesabına yeni giren her kripto varlık için yapılacak çekim işlemlerinde bekleme süresi 48 saat olarak güncellenecek.