Eğer teknolojiye ilgiliyseniz, bilişim sektöründe ilerleyeceğiniz bir kariyer istiyorsanız ama bazı eksikleriniz varsa ve açığı kapatmak istiyorsanız, UPoD Dijital Gelecek Topluluğunun bir parçası olarak alacağınız eğitimlerle bunu yapabilirsiniz.

Günnümüzde özellikle bilişim sektörüne dahil olan ve teknolojinin hızlı dönüşümüyle sürekli evrilen pek çok meslek grubu için üniversite eğitimiş yeterli olmayabiliyor. Bu alanlarda sürekli yaşanan gelişim, güncel bilgilere hızla ulaşmayı be kişilerin kendini sürekli eğitmesini bir nevi zorunlu kılıyor.

Bu gerçeği göz önünde bulundurarak yola çıkan UPoD Dijital Gelecek Topluluğu, Erih Holding Kurucu Ortağı Akın Gündüz, Türkiye’nin önemli danışmanlarından Dr. Nuri Demirdöven ve Inomera Kurucu Ortağı Kaan Bingöl tarafından kuruldu. Alanında uzman eğitmenlerle iş odaklı ve oldukça detaylı eğitim programlar hazırlayan UPoD Dijital Gelecek topluluğu, 2023 - 2024 dönemi için ders kayıtlarına başladı.

Java Developer, Data Scientist ve Frontend Web Developer eğitimleri başta olmak üzere eğitimlerin kayıtları devam ediyor;

Genel Müdürlüğü’nü Kurt Onur’un yürüttüğü UPoD, Türkiye'nin teknoloji eğitimi ve yazılım sektöründe önde gelen Java eğitmeni Akın Kaldıroğlu'nun koordinasyonunda, deneyimli bir teknoloji eğitim ekibi tarafından verilen eğitimlerle öğrencilerini hem teknik anlamda eğitiyor hem de sektöre ve iş dünyasına yönelik pratik beceriler kazandırıyor.

UPoD, Bireysel eğitimlerin yanında kurumlara da ekiplerini geliştirmeleri için ileri düzey teknoloji eğitimleri veriyor. Eğer siz de kendinizi bu yönde geliştirmek istiyorsanız buradan UPoD'un tüm eğitim programlarına ve kayıt detaylarına ulaşabilirsiniz.

UPoD’da kayıtları devam eden güncel eğitimler ise şöyle;