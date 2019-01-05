Bir İlk Olmayı Başarıp, Tarihe Geçen 10 Unutulmaz Otomobil

Otomotiv sektörü 100 yıldan fazla bir ömre sahip olmasına rağmen hala yeniliklere açık ve canlı bir sektör. Bu canlılığı sağlayan en büyük etken, otomobil üreticilerinin yaptığı inovasyon çalışmaları. Üretildikleri dönemlerde, sektörde birer ilki gerçekleştiren inovatif otomobilleri incelediğimiz yazımıza hoş geldiniz.

Tarihe adını altın harflerle yazdırmış dev otomobil şirketleri, araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla tarih boyunca insanları şaşırtacak otomobiller üretmişlerdi. Birçok otomobil şirketi, bugün SpaceX’in uzay ve havacılık sektörüne kazandırdığı vizyonu, otomotiv sektörüne kazandırarak, yenilikçi tasarımlarla otomobil teknolojilerine yön vermişlerdi. Üretildikleri dönemlerde herkesi şaşırtan 10 otomobili incelediğimiz listemize gelin birlikte göz atalım.

1. 1947 / İlk sivil SUV: Land Rover Series 1

Arazi araçlarının yalnızca askeri amaçla kullanıldığı yıllarda Maurice Wilks, ABD ordusunun Willys Jip’lerinden daha iyi bir tasarım yapmak için kolları sıvadı. Welsh sahilinde yaptığı taslak çizim, adeta sonradan Defender olarak isimlendirilen orijinal Land Over’ın ultrasonu gibiydi. 1948’de Amsterdam Otomobil fuarında görücüye çıkan Land Rover Series 1, günümüzdeki SUV araçların atası konumunda.

2. 1959 / İlk küçük araç konsepti: BMC Mini

Kompakt tasarımıyla listemize giren BMC Mini, üretildiği dönemde kimsenin aklına gelmeyen çok basit bir tasarım değişikliğine sahipti. Mini’nin küçük motoru diğer araçlardakinden farklı olarak enine konumlandırıldı. Bu tasarım hamlesiyle yolcu kısmında daha fazla alan kullanılabildi. Alec Issigonis'in tasarımıyla kısa sürede bir ikon haline gelen Mini, optimal tasarımı sayesinde 1964,65,66 ve 67 senelerindeki Monte Carlo Ralli’lerini de kazanan araç oldu.

3. 1966 / İlk süper araba: Lamborghini Miura

Lamborghini’nin traktör ürettiği yıllarda herkesi şaşkına çeviren aracı Lamborghini Miura, daha önceki hiçbir araca benzemiyordu. Satte 273 km hıza ulaşabilen Miura, o dönemde üretilen en hızlı araba ünvanını da eline almıştı. Diğer süper araç üreticilerine de ilham veren Miura, 350 beygir gücünde, 4.0 litre V12 motoruyla tam bir canavardı.

4. 1983 / İlk çok yolculu minivan: Chrysler Minivan

Chrysler tarafından 1983 yılında üretilen Minivan, geniş ailelerin otomobil ihtiyacını karşılamak için piyasaya sürülmüştü. İçine dünyaları sığdıran Minivan, bir park yerine sığacak kadar da küçüktü. Chrysler Minivan, yeni nesil otomobillere ilham veren bir tasarıma sahipti.

5. 1986 / İlk dört çeker spor araba: Porsche 959

1980’lerin sonunda, yenilikleriyle dikkatleri üzerine çeken Porsche 959 aslında çöl yarışları için tasarlanmıştı. Dört çeker yapısını, çölde yol tutuşunu arttıracağı için otomobilde kullanan Porsche, aktif hidrolik süspansiyonu ilk kez bu araçta kullanmıştı. Yüksek hızda dengeyi sağlamak için yere yakın olarak tasarlanan araçta, lastik basıncı için ilk kez elektronik görüntüleme sistemi kullanılmıştı.

6. 1993 / İlk tek parça karbon fiber otomobil: McLaren F1

Gordon Murray tarafından tasarlanan F1, 3 kişilik oturma alanına ve klimaya sahip olmasına rağmen saate 386 km hıza ulaşarak döneminin efsanesi haline geldi. Hafiflik ve yüksek güce odaklanan F1, karbon fiber monokok gövdenin kullanıldığı ilk araç olma ünvanını elinde elinde bulunduruyor. Motor bölmesinde kullanılan altın kaplama, tekerleklerde kullanılan magnezyum ve titanyum aracın değerini arttıran diğer önemli detaylar.

7. 1995 / İlk otonom güvenlikli otomobil: Mercedes-Benz S-Class

Listenin en özel araçlarından biri olan S-Class, birçok özelliği ile bu listeye girebilirdi fakat en inovatif özelliği otonom güvenlik önlemleriydi. Geri çekiş kontrolü, fren yardımı, şerit sabitleme gibi günümüz teknolojilerini o yıllarda tanıtan Mercedes-Benz, herkesi çok şaşırtmıştı.

8. 2004 / Başarılı performans veren ilk hibrit otomobil: Toyota Prius

Benzin fiyatlarındaki yükselişe karşı geliştirilen Toyota Prius, benzinli araçlara göre havayı daha az kirlettiği için yüksek popülerite yakalamıştı. Daha önceki hibrit araç denemelerini piyasadan silen Prius’un hibrit teknolojisi, birçok otomobil üreticisini de harekete geçirerek hibrit otomobil sayısının artmasını sağladı.

9. 2008 / 200 mil menzil sınırını aşan ilk elektrikli otomobil: Tesla Roadstar

Tek bataryayla 320 km (200 mil) sınırını aşabilen ilk elektrikli araç olan Roadstar, elektrikli araçlara olan ilgiyi bir anda arttırdı. 30’dan fazla ülkede satışa çıkan elektrikli otomobil Roadstar, 2009 yılında tek bataryayla 501 km giderek elektrikli otomobillerin menzil rekorunu kırmıştı. Roadstar, ayrıca uzaya çıkan ilk otomobil olma ünvanını da elinde bulunduruyor.

10. 2014 / İlk otonom araç: Google Firefly

Dünyadaki tüm araçların otonom araca dönüşme fikrini gündeme getiren Google Firefly, sempatik tasarımıyla insanların beğenisini kazanmıştı. Google’ın otonom araç fikrini test etmek için ortaya koyduğu proje 3 yıl gibi kısa bir süre sonunda 2017 yılında sonlandırılmıştı.

Kendi döneminde ilklere imza atarak yeni nesil otomobillere ilham veren araçları incelediğimiz listemizin sonuna geldik. Sizce otomotiv piyasasında etkisi en çok hissedilen araç hangisi? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyoruz. Otomobiller hakkında paylaşacağımız yazılarımıza önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Eğer otomobillere ilginiz varsa, kaçırmamak için takipte kalın :)