Bir üst düzey Apple yöneticisinin daha şirketten ayrılacağı açıklandı

Apple, çevre ve sosyal girişimlerden sorumlu başkan yardımcısı Lisa Jackson’ın Ocak 2026’da emekli olacağını duyurdu. Şirket üst yönetimde yeniden yapılanmaya gidiyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple, çevre, politika ve sosyal girişimler biriminin başındaki Lisa Jackson’ın Ocak 2026’da emekliye ayrılacağını açıkladı. On yılı aşkın süredir şirkette bulunan Jackson, Apple’ın sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk stratejilerinin mimarları arasındaydı.

Jackson’ın ayrılığıyla birlikte Apple üst yönetim yapısını da yeniden düzenlemeye başladı. Çevre ve sosyal girişimler birimi ile devlet ilişkileri departmanı farklı liderliklere dağıtılırken, hukuki süreçlerin yönetimi de yeniden şekillendiriliyor.

Meta’nın Baş Hukuk Sorumlusu Jennifer Newstead’in Mart 2026’da Apple’da üst düzey hukuk yöneticisi olarak göreve başlayacağı açıklandı. Bu geçiş, Apple’ın regülasyon, gizlilik ve çevre politikalarında yeni bir döneme işaret ediyor.

Şirketin son yıllarda yaşadığı diğer yönetici değişimleriyle birlikte değerlendirildiğinde, bu adım Apple’ın küresel stratejilerinde daha bütünleşik ve regülasyon odaklı bir yön arayışında olduğunu gösteriyor.

Apple

