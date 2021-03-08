Usta Oyuncu Rasim Öztekin Hayatını Kaybetti

Geçtiğimiz gün kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan Rasim Öztekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden usta oyuncu kalbine yenik düştü.

62 yaşındaki başarılı oyuncu Rasim Öztekin geçtiğimiz gün kalp krizi geçirmiş ve kalbi durmuştu. Hemen hastaneye kaldırılan Öztekin yapılan müdahalelerle hayata döndürülmüştü. Durumunun iyi olduğu bildirilmişti. Bununla beraber 2018 yılında kalp pili takılan Rasim Öztekin; “Mazot aldım, yola devam. Allah çaresiz hastalık vermesin. Çaresiz hastalığı olanlara Allah’tan şifa diliyorum” demişti.

Bugün Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tekrar fenalaşn usta oyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Usta oyuncunun vefat haberini Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından duyurdu.

Fahrettin Koca Twitter’dan baş sağlığı diledi:

Fahrettin Koca; “Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun”dedi.

14 Ocak 1959 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen usta oyuncu Rasim Öztekin bugüne kadar birçok oyuncu yetiştirmiş, Türk sinema ve tiyatrosuna büyük katkıları olmuş nadir isimlerden biridir. Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro hayatına atılan Rasim Öztekin 27 yıl sonra Ferhan Şensoy’dan İsmail Hakkı Dümbüllü’nün kavuğunu almıştı. Sinemanın son yıllarında;

Pardon

Düğün Dernek

Gora

Çalgı Çengi

Kabadayı

Dijital Esaret

Baba Parası

gibi filmlerde oynamış ve izleyicilerin akıllarında birçok hatıra bırakmıştır.