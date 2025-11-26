Uygun Fiyatlı Amiral Gemisi POCO F8 Serisi Ön İnceleme

Xiaomi'nin alt markalarından birisi olan POCO'nun yeni amiral gemisi telefonlarının global lansmanına katıldığımız Endonezya, Bali'den bildiriyoruz. Fiyat performans dengesi açısından pazara en güçlü işlemci yongolarından birisi; Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile birlikte gelen POCO F8 Ultra ve F8 Pro ön incelemesinde telefonun özellikleri ve ilk temas sonrası düşüncelerimizi aktarıyoruz. İyi seyirler!

POCO F8 Serisi, markanın fiyat/performans çizgisini 2025’te bir adım ileriye taşıma hedefiyle geliyor. Tasarım tarafında daha ince çerçeveler, Gorilla Glass korumalı gövde ve seriye özgü canlı renk seçenekleri öne çıkıyor. POCO’nun yıllardır benimsediği agresif, oyuncu odaklı estetik anlayışı korunurken, elde tutuşu iyileştiren mat arka yüzey tercih edilmiş durumda.

Donanım tarafında ise Snapdragon 8 serisi yeni nesil işlemci, LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama gibi amiral gemisi seviyesinde bileşenlere yer verildiği konuşuluyor. 144 Hz AMOLED ekran, 5.000 mAh üzeri batarya ve 120W’a kadar hızlı şarj desteği, F8 ve F8 Pro’nun rekabet gücünü artıran unsurlar arasında. Oyun performansı odaklı sıvı soğutma sistemi ve optimize edilmiş MIUI tabanlı HyperOS arayüzü de serinin iddialarını güçlendiriyor.

Kamera tarafında POCO, bu yıl daha premium bir yaklaşım sergiliyor. OIS destekli 50 MP ana kamera, düşük ışık performansında ciddi iyileştirmeler vadederken, ultra geniş ve telefoto sensör seçenekleri Pro modelde kendini gösteriyor. Uygun fiyat segmentini hedefleyen F8 Serisi, güçlü donanım–uygun fiyat dengesini koruyabilirse 2025’in en çok konuşulan Android telefonları arasında yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.