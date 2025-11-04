Yıldızlararası Dramalardan Koloni Savaşlarına: Uzayı Konu Edinen 10 Efsane Dizi

Uzaya yönelik geçmişten bugüne sayısız dizi yayımlanmış olsa da aralarından bazıları gerçekten efsane hâline geldi. Biz de bu içeriğimizde en iyi uzay konulu dizileri sizler için listeledik.

Uzay, sonsuz karanlığı ve bilinmezliğiyle hepimizi büyülüyor. Evimizin konforunda yıldızlar arasında yolculuk yapma fikri gibisi yok. Eğer siz de başınızı sık sık gökyüzüne kaldırıyor ve "Acaba orada neler var?" diye merak ediyorsanız, bu liste tam size göre.

Uzay temasıyla ekran başında bizleri büyüleyen ve "bir sonraki bölüm" tuşuna basmaktan kendinizi alamayacağınız, uzayı konu edinen en iyi dizileri sizler için bir araya getirdik.

Gerçekçilikte zirve: The Expanse

Eğer "gerçekçi" bilim kurgu seviyorsanız, The Expanse tam aradığınız şey. Dizi günümüzden yaklaşık 200 yıl sonra, Güneş Sistemi'nde geçiyor. İnsanlık Mars'ı ve Asteroit Kuşağı'nı kolonileştirmiş ama Dünya, Mars ve Kuşaklılar (Asteroit Kuşağı'nda yaşayanlar) arasında tansiyon çok yüksek. Kayıp bir kızı arayan bir dedektif ve bir gemi kaptanının yolları kesişince, tüm sistemi savaşa sürükleyecek dev bir komplo ortaya çıkıyor. Politikası, fiziği ve karakterleriyle "uzayda yaşamak gerçekten nasıl olurdu?" sorusunun cevabı gibi.

Oyuncular : Steven Strait, Dominique Tipper, Wes Chatham

: Steven Strait, Dominique Tipper, Wes Chatham Yayınlandığı Yıllar : 2015–2022

: 2015–2022 IMDB Puanı: 8.5/10

Bir neslin hayatta kalma mücadelesi: Battlestar Galactica

Bu dizi, bir yeniden çevrim olmasına rağmen orijinalini fersah fersah aşan bir efsane. İnsanlığın yarattığı robotlar (Saylonlar) isyan ediyor ve nükleer bir saldırıyla 12 koloniyi yok ediyor. Geriye kalan son askeri uzay gemisi Galactica ve bir avuç sivil filo, efsanevi "Dünya"yı aramak için uzayın derinliklerine kaçmak zorunda kalıyor ama bir sorun var: Saylonlar artık insan kılığındalar ve filonun içindeler. Paranoya, ahlaki ikilemler ve hayatta kalma stresi... Bu dizi sizi koltuğunuza çivileyecek.

Oyuncular : Edward James Olmos, Mary McDonnell, Katee Sackhoff, Jamie Bamber

: Edward James Olmos, Mary McDonnell, Katee Sackhoff, Jamie Bamber Yayınlandığı Yıllar : 2004–2009

: 2004–2009 IMDB Puanı: 8.7/10

Uzayda bir kovboy macerası: Firefly

Maalesef sadece 14 bölüm sürdü (ve bir filmle tamamlandı) ama etkisi yıllardır geçmedi. Gelecekte, bir iç savaştan sonra galaksinin ücra köşelerinde "kovboy" gibi yaşayan Serenity gemisinin uyumsuz mürettebatının maceralarını anlatıyor. Kaptan Mal ve ekibi, hem güçlü Merkezi Gezegenler'den hem de acımasız "Reaver"lardan kaçarak hayatta kalmaya ve para kazanmaya çalışıyor. Sımsıcak karakterleri ve komik diyaloglarıyla kalbinizi hemen kazanacak.

Oyuncular : Nathan Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk, Morena Baccarin

: Nathan Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk, Morena Baccarin Yayınlandığı Yıllar : 2002–2003

: 2002–2003 IMDB Puanı: 8.9/10

İyimser geleceğin kaptanı: Star Trek: The Next Generation

"Uzay" denince akla gelen ilk dizilerden biri. Atılgan (Enterprise) gemisinin efsanevi Kaptan Picard liderliğindeki yolculuğu. Bu dizide insanlık sorunlarını aşmış, barışçıl bir Federasyon'un parçası. Görevleri savaşmak değil, "daha önce kimsenin gitmediği yerlere cesurca gitmek". Yeni uygarlıklar keşfediyor, ahlaki ve felsefi sorunlarla boğuşuyorlar. Her bölümü ayrı bir macera ve "insanlık nedir?" sorusuna bir cevap arayışıdır.

Oyuncular : Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Brent Spiner, LeVar Burton

: Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Brent Spiner, LeVar Burton Yayınlandığı Yıllar : 1987–1994

: 1987–1994 IMDB Puanı: 8.7/10

Galaksinin en iyi baba-oğul hikâyesi: The Mandalorian

Star Wars dünyasını seviyorsanız ama Jedi/Sith olaylarından biraz uzaklaşmak istiyorsanız, Mando tam size göre. Galaksinin ücra köşelerinde çalışan yalnız bir ödül avcısının (Mandalorian) yolu, "Grogu" (yani hepimizin bildiği adıyla Bebek Yoda!) ile kesişir. Onu korumak için yemin eden Mando'nun yolculuğu, bize âdeta bir uzay westerni izletiyor. Dizi az diyalog, bol aksiyon ve inanılmaz bir görsellik sunuyor.

Oyuncular : Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Giancarlo Esposito

: Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Giancarlo Esposito Yayınlandığı Yıllar : 2019–Devam ediyor

: 2019–Devam ediyor IMDB Puanı: 8.6/10

Ya Ay yarışını kazanan farklı olsaydı?: For All Mankind

Hikâye basit ama etkili bir soruyla başlıyor: Ya Ay'a ilk Sovyetler ayak bassaydı? Bu dizi, "uzay yarışı"nın hiç bitmediği alternatif bir tarih sunuyor. NASA ve Sovyetler arasındaki rekabet kızışıyor, teknoloji inanılmaz bir hızla ilerliyor ve kadın astronotlar çok daha erken bir dönemde Ay'a, hatta Mars'a gidiyor. Gerçek tarihin "ya böyle olsaydı" dedirten, heyecan ve duygu dolu bir versiyonu.

Oyuncular : Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt, Krys Marshall

: Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt, Krys Marshall Yayınlandığı Yıllar : 2019–Devam ediyor

: 2019–Devam ediyor IMDB Puanı: 8.1/10

Bir isyan nasıl başlar?: Andor

Star Wars evrenindeki en "yetişkin işi" ve en "ayakları yere basan" dizi olabilir. Rogue One filminden tanıdığımız Cassian Andor'un, basit bir hırsızdan nasıl bir isyan kahramanına dönüştüğünü anlatıyor. İmparatorluğun baskısını ve faşizmini iliklerinizde hissedeceğiniz, yavaş yavaş yükselen bir gerilim ve casusluk hikâyesi. Uzay gemisi savaşlarından çok, sokaklardaki direnişi gösteriyor.

Oyuncular : Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O'Reilly, Kyle Soller

: Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O'Reilly, Kyle Soller Yayınlandığı Yıllar : 2022–Devam ediyor

: 2022–Devam ediyor IMDB Puanı: 8.6/10

Eğlenceli ama ciddi bir keşif: The Orville

İlk başladığında bir "Star Trek" parodisi gibi dursa da The Orville kısa sürede kendi kimliğini buldu. 400 yıl gelecekte, Orville adlı bir keşif gemisinin maceralarını izliyoruz. Ekip, Star Trek'teki gibi felsefi ve etik sorunlarla karşılaşıyor ama bunu günümüzün esprili diliyle yapıyor. Seth MacFarlane'in (Family Guy'ın yaratıcısı) bilim kurguya olan sevgisini gösterdiği, hem güldüren hem de "vay be" dedirten kaliteli bir yapım.

Oyuncular : Seth MacFarlane, Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes

: Seth MacFarlane, Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes Yayınlandığı Yıllar : 2017–Devam ediyor

: 2017–Devam ediyor IMDB Puanı: 8.0/10

Kapıdan geç ve maceraya atıl: Stargate SG-1

Mısır'da bulunan "Yıldız Geçidi" (Stargate) adlı kadim bir cihaz sayesinde galaksinin dört bir yanına anında yolculuk yapabilen bir askerî ekibin hikâyesi. Albay Jack O'Neill liderliğindeki SG-1 ekibi, yeni gezegenler keşfederken Mısır mitolojisine dayanan uzaylı "Goa'uld" ırkıyla savaşıyor. 10 sezon süren, macera, mizah ve mitolojiyi birleştiren unutulmaz bir klasik.

Oyuncular : Richard Dean Anderson, Michael Shanks, Amanda Tapping, Christopher Judge

: Richard Dean Anderson, Michael Shanks, Amanda Tapping, Christopher Judge Yayınlandığı Yıllar : 1997–2007

: 1997–2007 IMDB Puanı: 8.4/10

Uzayda caz ve hüzün: Cowboy Bebop (Anime)

Evet, listenin sonuna bir de anime ekleyelim dedik ama bu, tüm zamanların en iyi bilim kurgu dizilerinden biri. Anime gelecekte, "Bebop" adlı gemideki ödül avcıları Spike, Jet, Faye ve Ed'in hikâyesini anlatıyor. Her bölüm bir suçlunun peşindeler ama asıl konu karakterlerin geçmişleriyle yüzleşmesi, yalnızlıkları ve hayatta bir amaç bulma çabaları. Muhteşem caz müzikleri, sinematik anlatımı ve melankolik havasıyla unutulmaz bir başyapıt.

Oyuncular (Seslendirme) : Koichi Yamadera, Unsho Ishizuka, Megumi Hayashibara

: Koichi Yamadera, Unsho Ishizuka, Megumi Hayashibara Yayınlandığı Yıllar : 1998–1999

: 1998–1999 IMDB Puanı: 8.9/10

Peki sizin beğendiğiniz ve önermek istediğiniz bir uzay konulu dizi var mı? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.