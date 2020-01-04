Valve’ın Kayıp Projesi F-Stop, Bir Videoda Ortaya Çıktı

Oyun dünyasının önde gelen isimlerinden Valve firmasının izniyle resmi olarak yayına sunulan bir video dizisi, efsanevi olarak nitelendirilen F-Stop hakkında bilinmesi gereken birçok şeyi ortaya çıkardı. Videoya göre oyuncular nesneleri fotoğraflayıp kopyalayarak oyundaki bulmacaları çözebilecek.

Oyunseverlerin çok iyi bildiği ünlü oyun paketi Orange Box’ın piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra Valve’ın beyni Gabe Newell, stüdyosunda yeni bir yaratıcılık dalgası yaratmasını umduğu bir dizi deneye başladı ve bunlara Yönlendirilmiş Tasarım Deneyleri ismini uygun gördü. Bunlardan birinin F-Stop olarak adlandırıldığı açıklandı. Ancak daha sonra bilinmeyen sebeplerden ötürü bu proje hakkında konuşulmamaya başlandı.

F-Stop hakkında çok az şey bilinmesinin nedenlerinden biri, Valve'in bu konuda konuşmayı reddetmesi diyebiliriz. Bunun sebebi için ise görünüşe göre bir gün onu uygun bir oyuna dönüştürecekleri umudunu hala taşımaları olduğunu söylemek yersiz olmaz.

F-Stop hakkında ilk detaylı video

Tüm bunlar sürerken, Lunch House Software tarafından yapılan Exposure adlı, çok yakında gelecek bir YouTube dizisi, sadece F-Stop'un nasıl çalışacağını açıklamakla kalmayacak, aslında projenin artık harekete geçmesini sağlayacak gibi görünüyor.

Video açıklamasında kullanılan “Kullanılan mekanik, spekülasyon veya kulaktan dolma bilgilere dayalı değildir. Bunun yerine, pozlama, Valve'nin kendi F-Stop’unun orijinal resmi kodu veya düzgün bir şekilde adlandırıldığı gibi diyafram kamerası kullanılmaktadır.” açıklaması, iddiaları doğrular nitelikte görünüyor. Ayrıca Valve şirketi tarafından orijinal kodların kullanılmasına izin verilerek Lunch House Software’in projesinin devam etmesi için açık izin verildiği de metne eklenmiş durumda.

Klipteki görüntülerin, oyun dünyasını iyi bilen kişiler tarafından kasım ayında piyasaya sürülen Superliminal ile benzetileceğini tahmin ediyoruz. Belki de Valve tam da bu yüzden projenin devamı için yeşil ışık yakmıştır, ne de olsa kafanızdaki plan bir başkası tarafından çoktan gerçeğe dönüştürüldüyse bunu bir sır olarak saklamanın pek bir anlamı kalmıyor. Şimdilik sadece bir belgesel çalışması gibi lanse edilen videonun yakın gelecekte ne gibi sonuçlar doğuracağını hep beraber bekleyip görelim.