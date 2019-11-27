Valve, 'Half-Life: 3'ün Gelebileceğini Üstü Kapalı Açıkladı

Valve'ın yeni Half-Life oyunu ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Şirketin yazılım uzmanlarından David Speyrer, katıldığı bir röportajda oyunseverlerin daha fazlasını bekleyebileceklerini söyledi. Bu söz "Half-Life 3" beklentisini yükseltti.

Oyun sektörünün popüler isimlerinden Valve, geçtiğimiz hafta yaptığı bir duyuruyla yeni Half-Life oyununu duyurdu. Sanal gerçeklik desteğine sahip olan oyun, oyunseverleri bir yandan heyecanlandırırken diğer yandan da kafaları karıştırdı. Çünkü oyunseverler, uzunca bir süredir Half-Life 3'ü beklerken duyurulan oyun Half-Life 1 ile Half-Life 2 arasında geçiyordu.

Valve'ın yeni oyunu "Half-Life: Alyx", sanal gerçeklik desteğine sahip olacağından dolayı ekipman ve iyi bir sistem gerektirecek. Aslına bakacak olursak bu durum, oyunseverlerin canını sıkmış gibiydi çünkü oyun, büyük bir maliyete neden olacaktı. Fakat görünen o ki Valve, sanal gerçeklik sistemi ve ekipmanı olmayan oyunseverlere sırt çevirmeyecek. Hatta Half-Life 3 bile geliyor olabilir.

Valve'ın gelecek dönemlere ilişkin planları, şirketin yazılım geliştiricilerinden David Speyrer tarafından yapıldı. Speyrer, verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen "VR seti olmayan oyunseverler ne yapacaklar?" sorusunu yanıtlarken, oyunseverlerin daha fazlasını bekleyebileceklerini ifade etti. Speyrer, açık açık Half-Life 3 dememiş olsa da Half-Life: Alyx'in geliştirilme sürecinde çok şey öğrendiklerini belirtti.

Oyunseverlerin uzunca bir süredir yeni bir Half-Life oyunu beklediklerinin farkında olduklarını söyleyen Speyrer, bu beklentilerin gerçek olabileceğini ancak öncelikle Half-Life: Alyx'e gelecek tepkileri görmek istediklerini söyledi. Görünen o ki Valve, yeni bir Half-Life oyununa geçmeden önce yeni VR oyunundan tam not almak istiyor.

Half-Life: Alyx ile ilgili hala pek çok bilinmez var. Ancak Speyrer, bu oyunun sanal gerçeklik sektöründe bir "amiral gemisi" olacağını söylüyor. Yani Half-Life: Alyx, karşımıza çıktığı zaman ufak bir sanal gerçeklik demosu gibi görünmeyecek. Oyun, sanal gerçekliğin nimetlerini tam anlamıyla sunabilecek ve gerekli mekaniklere de sahip olacak.

Valve'ın çalışmalarını sürdürdüğü yeni Half-Life oyunu, önümüzdeki aylarda oyunseverlerle buluşacak. Bizler de böylelikle, Half-Life: Alyx'in neler getirdiğini öğrenme imkanı yakalayacağız. Valve, yeni oyunundan fazlasıyla umutlu görünüyor ancak son söz, elbette oyunseverler tarafından söylenecek.