Futbol takımı Van Spor FK'nin Twitter hesabını ele geçiren hackerlar, siber saldırıya uğrayan Baydöner'in verilerinin ellerinde olduğunu iddia etti.

Bizim de sizlerle paylaştığımız üzere bugün erken saatlerde Türkiye’nin popüler zincir restoranlarından biri olan Baydöner’in siber saldırıya uğradığı ve kullanıcı verilerinin çalındığı açıklanmıştı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından yapılan açıklamalarda, Baydöner’de bilgisi olan 505.337 kişinin isim, soy isim, telefon numarası, cinsiyetleri, yaşadığı şehirler gibi bilgilerin 21 Mayıs günü gerçekleşen saldırıda ihlal edildiği belirtilmişti. Şimdi ise bu konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Vanspor’un hesabını ele geçiren hackerlar, Baydöner verilerinin ellerinde olduğunu iddia etti

TFF 2. Lig takımlarından olan Vanspor FK’nin resmi Twitter hesabı bazı hackerlar tarafından ele geçirildi. Bunun ardından hesap üzerinden atılan bir tweet, Baydöner olayıyla ilgili bazı iddiaları içeriyordu. Hem Türkçe hem de İngilizce yapılan paylaşımda verilerin sadece bir kişinin elinde olduğu iddia edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Herkese merhaba, Türk firması Baydöner’in verileri hakkında bir açıklama yapmak istiyorum. Veriler sadece bir kişinin elindedir ve kimseye satılamaz. Bilgilerin yok edilmesi konusunda firma ile görüşmeye çalıştığımızda olumlu bir yanıt alamadık. Şirketin CEO’su Bülent Polat ile iletişime geçtik. Şirket verilerini yok etmek için 10.000 dolar istedik ancak şirket bunu kabul etmedi.”

Bunun yanı sıra paylaşımda verilerin paylaşılmayacağını belirten ifadeler de yer alıyordu: “Bu bilgileri yok edeceğimize ve kimseyle paylaşmayacağımıza tüm kamuoyu önünde söz veriyoruz. Türklere zarar vermek istemiyoruz. Türkleri seviyoruz.”

Konuyla ilgili iddiaları içeren tweet, paylaşıldıktan kısa bir süre sonra silindi.